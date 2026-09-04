タカラトミーは、着せ替え人形「リカちゃん」のミニドールシリーズ最新作として、「ぷちリカちゃん ケアベア™コレクション」を10月24日に発売する。希望小売価格は1,650円。全国の玩具専門店、量販店の玩具売り場、一部コンビニエンスストア、雑貨店、オンラインストアなどで取り扱う。

ぷちリカちゃん ケアベア™コレクション



「ぷちリカちゃん ケアベア™コレクション」は、約7cmサイズのミニドール「ぷちリカちゃん」シリーズ第4弾。タカラトミーグループとして初めて、「ケアベア™」のグローバルライセンスを取得して実現したコラボレーション商品となる。

ラインアップは、「シェアベア」「グッドラックベア」「チアベア」「ファンシャインベア」「ウィッシュベア」「テンダーハートベア」とシークレット1種を加えた全7種。各ケアベアをイメージしたコスチュームをまとい、髪色や瞳の色までキャラクターごとにアレンジされている。

また、かぶりものにはシリーズ初となる柔らかい樹脂素材を使用。Care Bears Classic Merchandise Designならではの表情をより忠実に再現したという。

「ぷちリカちゃん」は2026年2月に日本で展開を開始したミニドールシリーズで、通常のリカちゃんの約3分の1となるサイズ感ながら、植毛された髪や左向きの瞳、洋服の着せ替えといったリカちゃんらしい仕様を再現。集めたり飾ったり、持ち歩いて写真撮影を楽しんだりと、さまざまな遊び方ができる。

同シリーズは発売以来好調に推移しており、計画比約8倍の販売動向を記録。日本をはじめ台湾、香港、タイ、ベトナム、アメリカ、カナダなどで展開され、アジア地域と北米での累計出荷数は65万個を突破している。2026年7月に米ロサンゼルスで開催された大型アニメイベント「Anime Expo 2026」でも販売されるなど、国内外で人気を集めている。

商品概要

商品名：「ぷちリカちゃん ケアベア™コレクション」

発売日：2026年10月24日

希望小売価格：1,650円（税込）

種類数：全7種（6種＋シークレット1種）

サイズ：約7cm

対象年齢：3歳以上

ラインアップ：シェアベア、グッドラックベア、チアベア、ファンシャインベア、ウィッシュベア、テンダーハートベア、シークレット1種

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