バンダイ キャンディ事業部は、「パペットスンスン マスコットつきグミ」(385円)を11月より全国量販店の菓子売場などで発売します。人気キャラクター「PUPPET SUNSUN（パペットスンスン）」の仲間たちが、ボールチェーン付きマスコットになって付属します。
「パペットスンスン」のキャラクターたちがマスコットに
「パペットスンスン マスコットつきグミ」は、「PUPPET SUNSUN（パペットスンスン）」に登場するキャラクターたちをモチーフにしたボールチェーン付きマスコットが付属する商品です。マスコットは全8種類をラインナップし、定番のスンスンをはじめ、ノンノンやゾンゾン、フルーツと組み合わせたデザインなどを収録しています。
また、ふわふわとした質感が楽しめるフロッキー仕様の「スンスン」もラインナップ。ボールチェーン付きのため、バッグやポーチに取り付けて持ち歩いたり、コレクションとして飾ったりして楽しめます。
マスコットラインナップ(全8種類)
- スンスン
- ノンノン
- ゾンゾン
- スンスン＆りんご
- スンスン＆パイン
- スンスン＆ぶどう
- ノンノン＆キウイ
- スンスン（フロッキー）
商品概要
- パペットスンスン マスコットつきグミ
- 発売日：2026年11月
- 価格：385円（税込）
- 売場：全国量販店の菓子売場など
- 対象年齢：15歳以上
- 内容：ボールチェーン付きマスコット1個(全8種)、グミキャンディ 27g
(C)PS/PC