バンダイ キャンディ事業部は、「パペットスンスン マスコットつきグミ」(385円)を11月より全国量販店の菓子売場などで発売します。人気キャラクター「PUPPET SUNSUN（パペットスンスン）」の仲間たちが、ボールチェーン付きマスコットになって付属します。

パペットスンスン マスコットつきグミ

「パペットスンスン」のキャラクターたちがマスコットに

「パペットスンスン マスコットつきグミ」は、「PUPPET SUNSUN（パペットスンスン）」に登場するキャラクターたちをモチーフにしたボールチェーン付きマスコットが付属する商品です。マスコットは全8種類をラインナップし、定番のスンスンをはじめ、ノンノンやゾンゾン、フルーツと組み合わせたデザインなどを収録しています。

また、ふわふわとした質感が楽しめるフロッキー仕様の「スンスン」もラインナップ。ボールチェーン付きのため、バッグやポーチに取り付けて持ち歩いたり、コレクションとして飾ったりして楽しめます。

マスコットラインナップ(全8種類)

スンスン

ノンノン

ゾンゾン

スンスン＆りんご

スンスン＆パイン

スンスン＆ぶどう

ノンノン＆キウイ

スンスン（フロッキー）

商品概要

パペットスンスン マスコットつきグミ

発売日：2026年11月

価格：385円（税込）

売場：全国量販店の菓子売場など

対象年齢：15歳以上

内容：ボールチェーン付きマスコット1個(全8種)、グミキャンディ 27g

(C)PS/PC