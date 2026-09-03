花札からNintendo Switchにいたるまで、これまで数々の娯楽製品を発売してきた任天堂。その全てを知ることができる施設「ニンテンドーミュージアム」から、このほど、新作チャームが登場し話題となっています。

[お知らせ]9月2日(水)より、ニンテンドーミュージアムショップ「ボーナスステージ」にて、ニンテンドーミュージアムの「ゲームボーイポケット」デザインの傘立てをモチーフにしたチャームを販売します。付属の数字ステッカーで、お好きな番号を付けられます。

(@Museum_Nintendoより引用)

ニンテンドーミュージアム「傘チャーム ゲームボーイポケット Nintendo Museum」

こちらが、新作チャーム「傘チャーム ゲームボーイポケット Nintendo Museum」です。ゲームボーイポケット、懐かしいですよね。そして可愛い!!

ニンテンドーミュージアムの傘立ての鍵の部分がゲームボーイポケットのデザインになっているのですが、これがめちゃくちゃ可愛いと、訪れる人々を釘付けに。好きな番号の傘立てのところで写真撮影をする人も多いのだとか。

ニンテンドーミュージアムの傘立て

今回、それがそのままチャームになって登場。付属のステッカーを使って自分の好きな番号を貼り付けられるとあって、SNSでは「えっ、めちゃくちゃ欲しいんだが!!」「えーーーー!!!!!724でつくりたしーー!!!」「もし入手出来たら番号248か126にしたい」「反則レベルでかわいい」と歓喜の声が続々と寄せられています。

ニンテンドーミュージアム「傘チャーム ゲームボーイポケット Nintendo Museum」

ニンテンドーミュージアム「傘チャーム ゲームボーイポケット Nintendo Museum」

推しの誕生日か、思い出の記念日か。どんな数字にするのか考えるだけでもワクワクしますね。ゲットしたい方は、ぜひ京都へ!!