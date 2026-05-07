タカラトミーは6月27日より、着せ替え人形「リカちゃん」の約7cmサイズのミニドール「ぷちリカちゃん」シリーズから、「ぷちリカちゃん サンエックスユニバースコレクション」を、全国の玩具専門店、玩具売り場、タカラトミーモール等にて発売する。

「ぷちリカちゃん サンエックスユニバースコレクション」は、集めて・飾って・持ち歩いて楽しめる「ぷちリカちゃん」シリーズの第2弾。

約7cmサイズのリカちゃんが、世界中で愛され“平成女児”のキーワードでも注目を集めるサンエックスのキャラクターとコラボレーション。「リラックマ」「すみっコぐらし(とかげ)」「たれぱんだ」「みかんぼうや」「こげぱん」「アフロ犬」などのキャラクターをイメージしたヘアカラーや衣装をまとい、「アフロ犬」ではカラフルなアフロヘアーで登場する。

また、この6種のほかに「シークレット」1種も用意されており、ラインアップは全7種。開けるまで何が出るか分からないミステリーボックス仕様となっている。

価格は1,650円。6月27日より、全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、一部コンビニエンスストア、雑貨店、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」にて販売される。

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