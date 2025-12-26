タカラトミーは、着せ替え人形「リカちゃん」の新シリーズとして、約7cmサイズのミニドール「ぷちリカちゃん」シリーズを2026年2月から展開する。

第1弾として「ぷちリカちゃん サンリオキャラクターズコレクション」(6種)と「ぷちリカちゃん ナルミヤキャラクターズコレクション」(6種)(各1,650円・各6種類のうちいずれか1種類入り)を、2026年2月14日から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、コンビニエンスストア、雑貨店、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売する。本商品は順次海外でも発売を予定している。

「ぷちリカちゃん」は約7cmサイズのミニドール(通常の「リカちゃん」の約1/3サイズ)で、集めて・飾って・持ち歩いて楽しめる新シリーズ。植毛された髪の毛、左を向いた瞳など、通常のリカちゃんの特徴を取り入れ、洋服の着脱も可能。

どの種類が入っているか開けてみるまで分からないミステリーボックス仕様で、日本だけでなく世界でも人気の要素を取り入れた。ポーチに入れてカスタマイズしたり、旅行先やお出かけ先で写真を撮ったり、洋服のフード部分についたループにストラップをつけてバッグに取り付けたりと、それぞれの工夫で楽しむことができる。

「ぷちリカちゃん サンリオキャラクターズコレクション」

「ハローキティ」「シナモロール」「ポムポムプリン」「ポチャッコ」「マイメロディ」「クロミ」の6種を展開。

「ぷちリカちゃん ナルミヤキャラクターズコレクション」

「ナカムラくん」「ハナちゃん」「ベリエちゃん」「ブルーベリエちゃん」「ミントくん」「ルッキー」の6種を展開。

(C) ＴＯＭＹ (C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660318

(C) ＴＯＭＹ (C)NARUMIYA INTERNATIONAL CO．，LTD．)