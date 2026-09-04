京樽が展開する回転寿司みさきは9月4日から、ノルウェー大使館水産部とのタイアップ企画を「回転寿司みさき」「すしみさき」「すしのみさきや」「立食い寿司みさき」「日本橋粋」各店舗で実施している。

ノルウェーサーモンを使用した5商品を販売

ノルウェーから空輸された新鮮な生サーモン商品を販売

同店では、特製の赤シャリと国内外から厳選した魚介を組み合わせた寿司を提供している。今回のタイアップでは、脂のりがよく、生サーモンならではのなめらかな食感と豊かな旨みを持つノルウェーサーモンを、さまざまなスタイルで提供する。

販売するのは、「トリュフ香る生サーモン」(350円～)、「生サーモン三貫盛」(790円～)、「生サーモン炙り塩レモン」(540円～)、「生サーモン」(510円～)、「生とろサーモン」(510円～)の5商品。

トリュフ香る生サーモンは、ノルウェー産の生サーモンを特製の醤油に漬けた、トリュフの芳醇な香りが口いっぱいに広がる贅沢な一品。

生サーモン三貫盛は、人気の生サーモンを食べ比べできる一皿。

生サーモン炙り塩レモンは、塩を振った生サーモンを炙り、旨みと香ばしさを引き出した。レモンでさっぱりと味わえる。

生サーモンは、生でしか楽しめない滑らかな食感と、口どけの良い脂が特徴。一度も冷凍していないから楽しめる一品。

生とろサーモンは、身が締まり、旨みのある脂がたっぷりとのった生サーモンのとろの部分を使用している。

販売期間は9月4日～27日で、予告なく変更となる場合がある。また、商品がなくなり次第終了となる場合がある。

ハーランド選手を起用した店頭POPも展開

期間中は、ノルウェーの冷たく澄んだ海をイメージした限定デザインをタッチパネルやモバイルオーダーで展開する。水揚げ後は一度も冷凍せず、生鮮のままノルウェーから日本へ空輸された、新鮮な生サーモン商品のおいしさに加え、その背景にあるノルウェーの自然や産地の魅力も伝える。

また、店内のタッチパネルやPOPなどを通じて、「Seafood from Norway(ノルウェーシーフード)」を訴求するほか、ノルウェー代表の世界的サッカー選手であるアーリング・ハーランド(Erling Haaland)選手を起用したPOPも展開する。「私は、ノルウェーサーモンを選んでいます」のメッセージとともに、ノルウェーシーフードの魅力を発信する。