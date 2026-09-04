エルティーアールは9月25日より、Mrs.GREEN APPLE OFFICIAL FAN CLUBの発足10周年を記念した「Ringo Jam Café」を、東京・大阪・愛知・宮城・福岡・北海道の6都市8会場にて順次オープンする。

Ringo Jam Café

「Ringo Jam」は、Mrs.GREEN APPLEのオフィシャルファンクラブの名称。今回、ファンクラブ発足10周年を記念し、オフィシャルファンクラブ公式マスコットキャラクター「メメル」をメインにしたビジュアルとともに、Mrs. GREEN APPLE公式アプリ「MGA App」の要素をメニューや店内に取り入れたテーマカフェを開催する。

東京・大阪・愛知・福岡・北海道などで順次開催

東京では、9月25日～12月6日に「BOX cafe&space GEMS渋谷店」(東京都渋谷区)、10月2日～12月6日に「BOX cafe&spaceグランドスケープ池袋店」(東京都豊島区)、10月30日～12月20日に「Pacific DRIVE-INルミネエスト新宿店」(東京都新宿区)で開催する。

大阪では、10月2日～12月13日に「BOX cafe&space 天王寺MIO店」(大阪府大阪市天王寺区)、愛知では11月13日～2027年1月11日に「BOX cafe&space グローバルゲート名古屋2号店」(愛知県名古屋市中村区)で開催する。

宮城では、10月17日～12月20日に「BALLER:S イオンモール新利府店」(宮城県宮城郡利府町)、福岡では10月30日～12月15日に「kawara CAFE&DINING KITTE博多店」(福岡県福岡市博多区)、北海道では12月4日～2027年1月11日に「コーチャンフォー新川通り店 カフェ インターリュード」(北海道札幌市北区)で開催する。

会員限定で抽選先行販売を実施

ファンクラブ会員限定で、事前予約の抽選先行販売を実施する。抽選予約受付期間は9月4日18時～9月7日23時59分、当落は9月11日12時より順次発表される。このほか、会員限定の先着販売、一般先着販売も実施予定だ。詳細は後日公開される。

予約時に1名あたり550円を預かり、来店時に会計の飲食代金から1名あたり550円を差し引く。予約特典付きで、1申込につき4席まで予約できる。

メメルや公式アプリの要素を取り入れたメニュー

カフェメニューでは、公式アプリの要素やメメルのキャラクターイラストを取り入れたメニューをはじめ、「Ringo Jam 10th Anniversary パンケーキ」(1,390円)や、メンバーそれぞれがシロップの味とトッピングのフルーツを選んだドリンクなど、10周年を記念したスペシャルメニューを用意する。

「ワクワク!JAM'S Draw サンドイッチプレート」(1,590円)

「JAM'S CHECK-IN LOG ライスバーガー」(1,590円)

「Ringo Jam 10th Anniversary パンケーキ」(1,390円)

「ふわっと消えちゃう!Mrs. MOMENT ティラミス」(1,390円)

「Ringo Jam フライドポテト ～トリュフソース味～」(990円)

「Ringo Jam ほうれん草ポタージュ」(850円)

「Ringo Jam 10th Anniversary カフェラテ/ティーラテ」(各790円)

メメルのオリジナルグッズも販売

キャラクターイラストを使用したオリジナルグッズとして、「メメル&ジャミーのステッカーセット」(770円)、「メメルのりんご型キーチャーム」(825円)、「メメルと一緒!アクリルスタンドコースター」(1,320円)、「MGA App フォトカードホルダー」(1,650円)などを販売する。

「MGA App フォトカードホルダー」(1,650円)

「Ringo Jam Café ロゴ入りストライプマグカップ」(1,980円)

事前予約やドリンク注文で特典も

事前予約を利用しメニューを注文した人に、特典として、メンバーからの手書きメッセージが印刷された「JAM'S Drawメッセージカード」(ランダム3種)を1枚プレゼントする。

事前予約者限定カフェ利用特典

また、対象のドリンクメニューを1品注文するごとに、コースター(ランダム2種)を1枚プレゼントする。

ドリンク注文特典

ツアー会場などに期間限定キッチンカーも登場

Mrs. GREEN APPLE Ringo Jam Tour "SHADOWS"のツアー会場や商業施設では、期間限定のキッチンカーを出店する。メンバーそれぞれがシロップの味を選んだ炭酸ドリンク「りょうちゃんソーダ」「もっくんソーダ」「ひろぱソーダ」(各990円)を提供する。

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