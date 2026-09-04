八重洲地下街が、「ヤエチカ(八重洲地下街)」で展開する「コスパ&タイパグルメ」8選を紹介している。

昨今の物価高により、できるだけ手頃な価格でランチを楽しみたいというニーズが高まっている。ヤエチカは東京駅に直結しているため、通勤・出張・観光などで時間に追われる利用者も多く、「安くて早い、それでいて満足できるグルメ」へのニーズが特に高い傾向にある。そんな人たちの声に応え、価格と時間の両面で満足できるグルメを集めた。

東京駅直結ヤエチカの「コスパ&タイパグルメ」8選

大容量サイズを手頃な価格で楽しむことができ、コスパの良さが支持されている「マンモスコーヒー」では、Sサイズでも400ml(190円)、Lサイズは940ml(400円)で提供している。性別・年齢を問わず一番人気のアメリカーノは、日常の疲れをカフェインでリセットしたい人に好評だという。注文後すぐに抽出する新鮮なエスプレッソを使用しながら、最適な価格で最高のコーヒーを提供し続けることにこだわっている。

ワンコイン以下で満足感のあるカレーを食べられると好評の「アルプス」では、毎日14時～19時限定のタイムサービスを実施。「コロッケカレー」のほか、「チキンカレー」や「チーズカレー」を420円で提供している。提供の速さも魅力で、限られた時間でも本格カレーを堪能できできる。毎週月曜・木曜は「ごはん大盛り無料サービスデー」も実施し、ボリュームも満点。お財布に優しいグルメとして幅広い年代の人から親しまれている。

「三陽食堂」では、刺身でも食べられるほど新鮮なアジを使用した「アジフライ食べ放題定食」(1,600円)を、平日は14時半～、土日祝は終日提供している。油を吸いすぎない揚げ方により胃もたれせず何枚でも食べられるのが魅力で、最大54枚を完食した人もいるとか。平日はオフィスワーカー、休日は観光客など幅広い人から利用されており、ランチタイム(10時半〜14時半)は定食を注文すると「あじのたたき」も食べ放題となる。

「立鮨 すし横」では、平日11時～16時限定で、寿司10貫と味噌汁がセットになったお得なランチ「まる得にぎり」(立ち980円、椅子1,080円)を提供している。注文を受けてから職人が目の前で１貫ずつ握る本格江戸前寿司を、手頃な価格で楽しむことができる。平日は立ち食い利用でクイックにランチを済ませたいオフィスワーカーの利用が中心で、休日はインバウンドを含む観光客も多く来店するという。立ち飲み利用でサワーやハイボールが半額になるサービスもあり、仕事帰りの一杯を楽しむ人にも人気だ。

立鮨 すし横まる得にぎり」(立ち980円、椅子1,080円)

「八重洲もつ焼酒場てけてけ」では、大ぶりのチキン南蛮を４個盛り付けた、ボリューム満点の定食「秘伝ダレのチキン南蛮定食(4個)」(970円)が人気。しっとり仕上げた鶏肉に、秘伝ダレと自家製タルタルソースがたっぷりと絡み合う。ご飯の量は少なめ・普盛・大盛・特盛・爆盛を追加料金なしで選ぶことができ、東京駅周辺で満腹になれる1,000円以下の定食として、限られた昼休みでもしっかり食べたいオフィスワーカーから支持されている。定食の提供時間は、平日11時～14時。

「ちょもらんま酒場」では、通常の約2.5倍の大きさがあり、ジューシーかつ肉厚な「大餃子定食」(1,100円)が人気。かなりボリュームがあるため「完食できるか不安」という声もあるが、ボリュームがありながらも食べやすく、多くの人が完食しているという。オフィスワーカーの利用が最多で、平日は1人客、休日はファミリーでの利用が増える。ランチだけでなくディナーメニューも充実しており、幅広いシーンで楽しめる。大餃子定食の提供時間は平日11時～16時。大餃子の単品は毎日・終日提供している。

「初藤」では、毎日7時～11時に朝定食を提供しており、メニューの中で最安値の「豚汁定食」(790円)が世代や性別を問わず人気だという。特に初めて利用する人に選ばれやすい傾向にあり、時間がない朝でも素早く食事を済ませられる提供スピードの速さも評判だ。急ぎの場合、5分ほどで食事を終えて店を出られることも。納豆や生卵をトッピングして、好みに合わせてカスタマイズすることもできる。

「元祖油堂」の看板商品「油そば」(930円)は、中華麺専用粉にパスタ粉を配合した風味豊かでもっちりとした専用麺が特長。無料の卓上調味料10種類以上と追加トッピングで、組み合わせ方は無限に広がる。自分好みの味変が楽しめると人気で、従業員のおすすめは、玉ねぎと酢でさっぱりと味わう組み合わせだという。麺量は、並盛(1玉)・大盛(1.5玉)・特大(2玉)まで同一料金で選べるほか、朝7時～10時に来店すると追い飯・卵黄・納豆のいずれか1つが無料になるサービスも。また、ヘルシーな3種類のドリンクも無料で、平日のランチタイムは1人客や女性からも多く利用されている。

タイパ重視のサービスも

東京ラーメン横丁では、優先入店サービス「SuiSui(スイスイ)」を導入している。SuiSuiは、店頭で購入できる行列スキップ型の飲食店向けファストパス。利用者は、店頭のQRコードをスマートフォンで読み取り、優先入店チケットを購入することで、通常の列に並ばずに入店できる。

東京ラーメン横丁