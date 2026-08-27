「バンタカフェ by 星野リゾート」(沖縄県中頭郡)は10⽉31日～11月23日の期間、沖縄の工芸品を見て、触れて、味わう秋のイベント「海辺のやちむん市」を開催する。

お菓子と共にやちむんを愛でる

今年は「見る・買う」だけでなく器を使う体験が加わる。新登場の「やちむんアフタヌーンティー」では、祝事の酒器"ゆしびん"をティーポットに見立て、大小様々な器や豆皿で沖縄の秋の食材を使ったスイーツやセイボリーを提供。冬瓜漬けの甘さとゆずの酸味が心地よい「冬瓜と柚子のパートドフリュイ」やサクサクのタルト生地にピクルスにした島人参とフェンネルシードをのせた「島人参のタルト」など、沖縄らしい限定メニューが並ぶ。料金は2名分で10,000円。1日2組限定(1組4名まで)、公式サイトにて3日前まで予約を受け付ける。

可愛らしいやちむんをカラフルなスイーツと共に堪能

また、器作りの技法「線彫り」や「イッチン」を表現した「やちむんクッキー」(500円)も販売する。やちむんに触れて味わう体験を楽しめる。

海辺の自然を生かしたユニークな展示

「やちむんの聖地」読谷村を中心に、県内各地の工房から多種多様な器が集結する。期間中は、海の見える窓沿いに碗を並べる「窓辺のマカイ図鑑」や、遊び心あふれる「豆皿カルタ」など、絶景カフェの空間を生かしたユニークな展示を実施。沖縄のおおらかな文化が育んだ、工房ごとの豊かな作風や歴史ある風合いに触れながら、自分好みの「推し」の器をじっくりと探すことができる。

海をバックに個性豊かなやちむんが並ぶ

一つとして同じものがない豆皿カルタでやちむんに触れる

週替りでお気に入りに出会う、やちむんの直売会

期間中の土日には、4～6工房が週替わりで出店する直売会を開催する。伝統的な作品から、現代的な感性が光る気鋭の若手作家の作品までが幅広く並ぶ。作り手自らが店頭に立つため、作品に込めた想いや背景を直接聞けるのが大きな魅力。沖縄の青い海を背景に、ここでしか味わえない陶工との交流を楽しみながら、一期一会の一点ものを手に入れることができる。

展示や直売会を巡るガイドツアー「十時茶さんぽ」

直売会と同じ日程で、ガイドツアー「十時茶さんぽ」も実施する。かつて仕事の合間に手を止めて一息ついていた沖縄の習慣「十時茶」にちなみ、お菓子とドリンクを楽しみながら会場を巡る。バンタカフェスタッフから、やちむんの歴史や作風について知るほか、作りてから直接話を聞く貴重な機会となる。料金は、お菓子とドリンク付きで1,500円。定員は8名(予約優先)。予約は公式サイトより受け付ける(当日受け入れも可)。