タリーズコーヒージャパンは9月2日、地域ごとに異なるトッピングで仕上げた限定ドリンク「OIMOラテ」「OIMO シェイクール」を全国のタリーズコーヒー約850店舗で発売する。

今回登場する「OIMOラテ」は、エスプレッソを使用したコク深いラテ。「OIMO シェイクール」は、ひんやりミルキーな口あたりに、さつまいもの甘みがダイレクトに伝わるフローズン仕立てのシェイクール。

トッピングには、全国のフェロー（従業員）から集めたアンケートの結果をもとに、その地域ならではの素材や名産を取り入れている。旅先で出会う一杯として、また地元ならではの一杯として、楽しめる仕様。

全8種類は下記の通り。

北海道限定の「OIMOラテ×北海道バター」(HOT・ICED/Tall:700円)、「OIMO シェイクール×北海道バター」(Tall:750円)は、北海道産バターを使ったソースのコクとほどよい塩味に、さつまいもの甘みが調和した風味豊かな味わいの一杯。

東北エリア限定の「OIMOラテ×青森りんご」(HOT・ICED/Tall:700円)、「OIMO シェイクール×青森りんご」(Tall:750円)は、青森県産 紅玉りんごを使用したジャムをトッピングし、さつまいもの甘みにりんごの爽やかな風味がマッチした一杯。

青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県で販売する。

関東エリア限定の「OIMOラテ×笠間の栗」(HOT・ICED/Tall:700円)、「OIMO シェイクール×笠間の栗」(Tall:750円)は、茨城県笠間市産の栗を使用した一杯。栗の上品な風味とさつまいもの甘みのマリアージュを楽しめる。

茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県で販売する。

東京都限定の「OIMOラテ×ほっこり大学芋」(HOT・ICED/Tall:700円)、「OIMO シェイクール×ほっこり大学芋」(Tall:750円)は、秋らしい黄金色に輝く蜜と香ばしいゴマが織りなす、大学芋をモチーフにした一杯。ゴマの食感がアクセントとなっている。

同商品は、9月16日からは全国の店舗でも販売する。

中部エリア限定の「OIMOラテ×魅惑のあんバター」(HOT・ICED/Tall:700円)、「OIMO シェイクール×魅惑のあんバター」(Tall:750円)は、喫茶店メニューとして愛されている「あんバター」がモチーフ。さつまいも×あんこ×バターが織りなす、リッチな味わいを楽しめる。

新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県で販売する。

近畿エリア限定の「OIMOラテ×とろりんわらび餅」(ICEDのみ/Tall:700円)、「OIMO シェイクール×とろりんわらび餅」(Tall:750円)は、豊かなさつまいもの風味と、「とろりん」と口に入ってくるわらび餅の食感を楽しめる。

三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県で販売する。

中四国エリア限定の「OIMOラテ×ほっくり鳴門金時」(ICEDのみ/Tall:700円)、「OIMO シェイクール×ほっくり鳴門金時」(Tall:750円)は、ほっくりとした食感が特徴の徳島県産 鳴門金時の甘露煮をトッピングした一杯。

鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県で販売する。

九州・沖縄エリア限定の「OIMOラテ×コクっと黒糖」(HOT・ICED/Tall:700円)、「OIMO シェイクール×コクっと黒糖」(Tall:750円)は、自然な甘さとコクが特長の沖縄県産 黒糖を使用し、コク深い味わいに仕上げた一杯。さつまいもソースと黒糖が溶け合い、やさしい甘さを楽しめる。

福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県で販売する。