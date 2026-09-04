NewDaysは9月8日から9月28日まで、「2個でニコッとお得フェア」を開催する。期間中、対象カテゴリの商品を2個以上同時に購入すると、次回会計時から利用できる対象飲料1本無料レシートクーポンがもらえるキャンペーンをNewDays(一部店舗を除く)で実施する。

2個でニコッとお得フェア

第1週はおにぎりやスイーツなどが対象

第1週目は9月8日から9月14日まで。レシートクーポン発行対象カテゴリは、おにぎり、お惣菜、サラダ、スープ、スイーツ、焼き菓子。おにぎりパックと寿司パックは対象外となる。同じカテゴリの商品を2個以上購入した場合も、レシートクーポン発行の対象となる。

レシートクーポンの発行期間は9月8日から9月14日まで、引換期間は9月8日から9月21日まで。

第1週目

第2週はサンドイッチやお惣菜などが対象

第2週目は9月15日から9月21日まで。レシートクーポン発行対象カテゴリは、サンドイッチ、お惣菜、サラダ、スープ、スイーツ、焼き菓子。こちらも同じカテゴリの商品を2個以上購入した場合が対象となる。

レシートクーポンの発行期間は9月15日から9月21日まで、引換期間は9月15日から9月28日まで。

第2週目

第3週はパンが対象に

第3週目は9月22日から9月28日まで。レシートクーポン発行対象カテゴリはパン。

レシートクーポンの発行期間は9月22日から9月28日まで、引換期間は9月22日から10月5日までとなる。

第3週目

レシートクーポンは1回の会計につき1枚のみ発行され、複数購入した場合も発行は1枚となる。次回会計時から利用でき、1回の買い物につき1枚のみ利用できる。他の割引サービスとの併用はできず、セルフレジでも利用できない。また、レシートのコピーによる利用や現金への換金、引換期間以外の利用はできない。無人店舗ではレシートクーポンの発行のみとなり、引き換えはできない。

発券店舗以外でも利用でき、クーポンは会計前に提示する必要がある。1枚につき1回限りの利用となる。

一部、ニュータスのロゴがない商品にもレシートクーポン発行対象となる商品がある。また、NewDays KOSKではレシートクーポンの引き換えのみ利用できる。