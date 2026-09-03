ファミリーマートは9月22日から、「直巻おむすび」4種類の価格を改定する。また、9月29日からお手軽価格のおむすび3種類を全国のファミリーマートで発売する。

「直巻おむすび」4種類を11円値下げ

米の市場価格の低下を背景に、原材料コストの見直しなどにより、商品具材量や仕様はそのまま、直巻おむすび4種類の価格を改定する。

「直巻 焼しゃけ」「直巻 とり五目」「直巻 明太子マヨネーズ」は198円から187円、「直巻 和風ツナマヨネーズ」は185円から174円に値下げする。

お手軽おむすび3種類を発売

「梅」「昆布」といった人気具材とシンプルな白いごはんの味わいを楽しめるおむすびを158円のお手軽価格で発売する。お米はコシヒカリとひとめぼれのファミリーマートオリジナルのブレンド米を使用している(北海道では仕様が異なる)。

「梅(おかか入り)」(158円)は、梅肉とかつお節を混ぜた梅(おかか入り)のおむすび。梅の酸味に、かつお節やこんぶの旨味を感じられる仕立てとなっている。

「北海道産昆布 ごま昆布」(158円)は、かつお節やホタテの旨味を配合した北海道産昆布に胡麻を和えた、風味の良いおむすび。

「高菜たくあん」(158円)は、高菜と沢庵を混ぜて食感を出し、醤油たれや煎胡麻などで旨みや風味付けしたおむすび。