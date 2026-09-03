セブン‐イレブン・ジャパンは9月1日より、お月見をテーマにしたスイーツとグルメ計5商品を全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売している。

「お月見プリンクレープ」(270円)は、たまごのコクとバニラの風味が特長の月をイメージしたプリンを包んだクレープ。ミルクのコクを味わえるミルククリームとなめらかなプリン、もちもち食感のクレープ生地の一体感を楽しめる。

「お月見ロールケーキ」(270円)は、カスタードホイップクリームを満月のような形で仕立てたロールケーキ。ふんわりとした生地に、なめらかなクリームが重なる、口当たりの良い味わい。

「月見てりやきバーガー」(378円)は、満月に見立てた目玉焼きを挟んだてりやきバーガー。甘辛いソースの濃厚な味わいに、まろやかな卵のコクが絡む一品。

「お月見ぜんざい」(345.60円)は、粒あんを夜空に見立て、白いホイップクリームで雲を、黄色い白玉でお月様を表現。風味豊かな粒あんに、もちもち食感の白玉とくちどけの良いホイップクリームを盛り付けた。

「大きなお月様大福 カスタードホイップ」(300.24円)は、中秋の名月をイメージした直径約8cmの大きな大福。もちもちとした生地に、カスタードのコクとホイップのまろやかな甘さを包み込んだ、満足感のある味わい。