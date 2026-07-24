NewDaysは7月28日から、「レトロフェア」を開催すると発表した。期間中は、平成に流行したカルボナーラやタピオカミルクティーなどをイメージした商品や、数量限定のオリジナルシールプレゼントキャンペーンを展開する。

NewDays レトロフェア

また、キリンビバレッジ対象商品を含む700円以上の購入者を対象に、「サンレモ」描き下ろしのオリジナルシールを先着でプレゼントするキャンペーンも実施する。数量限定で、各店舗なくなり次第終了となる。

サンレモ

平成に流行したティラミスやカルボナーラ風の商品が登場

平成に流行したスイーツや洋食をイメージした商品として、「ティラミス風チョコづくし」(175円)、「パイ仕立てのシュークリーム(ティラミス)」(260円)、「ティラミスパンケーキ」(160円)を展開する。

ティラミス風チョコづくし 175円

パイ仕立てのシュークリーム(ティラミス) 260円

ティラミスパンケーキ 160円

また、「チョベリ具! 明太子チーズマヨおにぎり」(198円)や「カルボナーラ風おにぎり」(210円)も登場する。

チョベリ具! 明太子チーズマヨおにぎり 198円

カルボナーラ風おにぎり 210円

タピオカや食べるラー油など平成ブームの商品も登場

平成後期に流行した商品を取り入れたラインアップとして、「タピオカミルクティー風蒸しパン」(160円)、「食べるラー油と蒸し鶏のパン」(168円)、「食べるラー油を使った平成かわいい冷しそうめん」(550円)を販売する。

タピオカミルクティー風蒸しパン 160円

食べるラー油と蒸し鶏のパン 168円

食べるラー油を使った平成かわいい冷しそうめん 550円

このほか、「手巻韓国風味付海苔 食べるラー油おにぎり」(188円)や「ゆめかわカラフルチョコサンド」(350円)も用意する。

手巻韓国風味付海苔 食べるラー油おにぎり 188円

ゆめかわカラフルチョコサンド 350円

昭和を感じる懐かしの商品もラインアップ

昭和の人気商品を取り入れた商品として、「プレミアムクッピーラムネピーチ味」(150円)、「スタンドそのだパタヤサワーグミ」(172円)、「ミルメークミルクコーヒー」(241円)などをラインアップする。

プレミアムクッピーラムネピーチ味 150円

スタンドそのだパタヤサワーグミ 172円

ミルメークミルクコーヒー 241円

さらに、「ファンタフルーツパンチ490ml」(162円)、「クラシックラガー350ml」(249円)、「パインアメドーナツ」(180円)、「スーパーツナ」(198円)も登場する。

ファンタフルーツパンチ490ml 162円

クラシックラガー350ml 249円

パインアメドーナツ 180円

スーパーツナ 198円

オリジナルグッズがもらえるキャンペーンも開催

レトロフェア対象商品1品以上を含む700円以上の購入レシートに発行されるIDで応募すると、抽選で5名に「レトロフェアオリジナルグッズ4点セット」をプレゼントする。

レトロフェアオリジナルグッズプレゼントキャンペーン

レトロフェアの開催期間は7月28日から8月17日まで。応募締切は8月18日となる。対象店舗はNewDays、NewDays KIOSK全店舗。商品はなくなり次第終了となる。