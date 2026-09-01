回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は9月3日より、芳醇な香りのトリュフを使用した「トリュフ香る濃厚マヨ」シリーズ全6品をかっぱ寿司全店にて販売する。

「トリュフ香る濃厚マヨ」シリーズに使用するのは、トリュフを配合したきのこペーストと白トリュフオイルを合わせた特製マヨソース。口に入れた瞬間に広がる芳醇なトリュフの香りと、マヨソースのコク深い味わいが絶妙に重なり合い、ひと口ごとに贅沢な風味に。さらにブラックペッパーが香り豊かな味わいを引き締め、後味までバランスよく仕上げられている。

この特製マヨソースを合わせるネタは、「サーモン」「えび」「合鴨ロース」の3種。それぞれ異なる個性を持つネタと組み合わせることで、素材ごとの味わいの違いも楽しめる。

「サーモンのトリュフマヨのせ」(190円～)は、とろけるような舌触りが特徴のサーモンに、トリュフマヨソースを合わせた一品。あっさりとしたサーモンの脂の旨みと、トリュフマヨソースのコクが重なった味わいを楽しむことができる。

ぷりっとした食感のえびに、トリュフマヨソースをトッピングした「えびのトリュフマヨのせ」(190円～)は、えび本来の甘みを、まろやかなトリュフマヨソースが引き立てる。

「合鴨ロースのトリュフマヨのせ」(190円～)は、旨みの強い合鴨ロースにトリュフマヨソースを合わせ、噛むほどに広がる肉の旨みと、トリュフの香りが調和した一品となっている。

また、3種のネタを一貫ずつ楽しめる「3種のトリュフマヨ寿司食べ比べ」もラインアップされており、290円～で味わうことができる。

このほか、「3種のトリュフマヨ寿司食べ比べ」(290円～)、「フライドポテト～トリュフマヨ添え～」(340円～)、単品注文できる「トリュフマヨ」(60円～)もラインアップされている。

※時期、店舗により、価格・商品が異なる場合がある。

※掲載写真はイメージ。