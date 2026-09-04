「青森屋 by 星野リゾート」(青森県三沢市)では12月3日から、「雪ん子おでん屋台」が登場する。

地酒とともに堪能する2種のオリジナル串おでん

厳しい寒さがあったからこそ、人情と知恵によって生まれた青森のおでん。つぶ貝やほたて、大角天などのご当地食材による「青森おでん」と、雪ん子の形をしたかまぼこが愛らしい「雪ん子おでん」の2種をセットで用意した。戦後の屋台文化がルーツで郷土料理としても親しまれている生姜味噌おでんのタレや、津軽在来の伝統的な唐辛子を使用した辛味が特徴的な「清水森ナンバ味噌」タレは、好みに応じて組み合わせられる。オリジナル串おでんと相性の良い地酒やホットドリンクとともに、しばれる冬空の下で熱々のおでんを楽しめる。料金は「オリジナル串おでん2種セット」が1,300円、「日本酒」が600円、「ホットりんごジュース」が300円。

雪景色を色彩豊かな光と伝統技法で彩る「雪ん子ねぷた」

青森の夏の風物詩であるねぷたが、雪の中で、訪れる人々を温かく出迎える。雪ん子とは雪の中に宿るとされる雪の精のことで、その愛らしい姿やおでんの具材を立体ねぷたで表現した。冬の雪景色の中で明かりを灯し、軒下に配置した雪だるまモチーフの提灯とともに屋台を演出する。ライトアップされた空間で湯気立つおでんとともに、夏とは異なる冬ならではの滞在を提案する。