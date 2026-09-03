星野リゾートが展開する「星のや」は2026年11月1日～2027年3月31日まで、冬の心身の不調を解消する「冬のウェルネス滞在プラン」を星のや8施設(軽井沢、京都、竹富島、富士、東京、沖縄、バリ、グーグァン)で販売する。

寒さが厳しく日照時間も短くなる冬は、動物が冬眠するように、人間にとっても本能的に「エネルギーを内に蓄え、心身を深く休ませる(養生する)季節」と言える。星のやは、各施設が持つ自然環境や地域文化を活かした3つのアプローチで、現代人の「冬バテ」や「脳疲労」をリセットする旅を提案する。各土地の文化を味わえる朝食と、各施設のテーマに合わせたお土産が含まれた、冬季限定の宿泊プランとなる。

期間は11月1日～2027年3月31日。予約は公式WEBサイトで受付けている。料金は各施設によって異なる。

日照不足による滞りを「能動的リフレッシュ」で巡らせる

対象施設は「星のや沖縄」(沖縄県中頭郡)、「星のや竹富島」(沖縄県八重山郡)、「星のやバリ」(インドネシア・バリ島)。

冬でも温暖な南の島は、心地よく身体を動かし、眠り目覚めるライフサイクルを取り戻すにはうってつけの環境。透き通った海と一体化するような星のや沖縄の加温式プールや、星のやバリの中心を川のように流れる最長70メートルのロングプールでのびやかに身体を動かし、プール上がりには特製ドリンクで一息つく時間を楽しめる。夜と朝には、その土地の環境や文化を活かしたアクティビティを通じて、全身に新鮮なエネルギーを巡らせる。

自律神経の過労を芯から緩めて、湯上がり処でととのう

冬のこわばった身体を緩める代表格である温泉を活用する。提供施設は「星のや軽井沢」(長野県北佐久郡)、「星のや東京」(東京都千代田区)、「星のやグーグァン」(台湾台中市)。

各土地の風土を生かした天然温泉で心身を極限まで緩めた後、軽井沢は集落を一望できる湯上がり処、東京は各階専用のセミパブリックラウンジ「お茶の間ラウンジ」、グーグァンは台中の山々を屏風絵のように望む客室のソファで、湯上がりにととのう時間を満喫できる。その土地の滋味を、身体が内側から喜ぶ優しい味わいに仕上げた朝食が、滞在の仕上げとして活力を養う。

泉質は、軽井沢が弱アルカリ性低張性高温泉(源泉かけ流し)、東京が含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉、グーグァンが弱アルカリ性炭酸水素塩泉となる。

情報過多による「脳疲労」を強制停止し、感性を呼び覚ます

対象施設は「星のや京都」(京都府京都市)、「星のや富士」(山梨県南都留郡)。

京都・奥嵐山と富士山麓という豊かな自然と、冬の寒さがもたらす静寂な環境にある2施設は、日常生活のノイズを遮断し五感を高めるのに最適。滞在中はあえてスマートフォンを置き、星のや富士では焚き火で薪が燃える音とともにお酒を楽しむ焚き火BAR、星のや京都では京都に根付く香文化を学びながら楽しむアクティビティ、冬の澄んだ空気を肌に感じながら行う体操など、滞在を通して五感を刺激する体験に没入する。デジタルデバイスから離れて脳を休息状態へ導き、日常生活で鈍くなりやすい感性を呼び覚ます。

本プラン限定特典も

本プランは、すべての施設で、その土地の文化を活かした個性豊かな朝食を特典として提供する(滞在中1回、星のやグーグァンのみ毎日)。また、リセットした心身の状態を自宅に戻ってからも追体験できるよう、オリジナルのお土産を特典として提供する。各施設のテーマに合わせて、入浴剤や特製ハーブティーなどを用意している。