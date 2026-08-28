星野リゾートは、軽井沢、沖縄、トマム、秋保温泉、那須の各施設にて、絶景の中で秋の味覚を楽しめる「ランチ&アフタヌーンティー」を実施する。

【長野県】紅葉に包まれる棚田ラウンジで「信州発酵蒸籠」

「星のや軽井沢」(長野県軽井沢町)では9月1日～11月30日まで、紅葉に包まれる棚田ラウンジにて、長野県の知恵である発酵の力を取り入れた「信州発酵蒸籠」を提供する。松茸や鹿肉、栗や柿といった秋ならではの食材と発酵を掛け合わせたメニューを味わえる。食後の発酵小豆金団や、長期熟成スパークリングワインとのペアリングと共に、優雅な昼食の時間を楽しめる。1日1組限定。

松茸の香りや鹿肉の旨味が際立つ蒸籠

【沖縄県】焼き物に注目「やちむんアフタヌーンティー」

「バンタカフェ by 星野リゾート」(沖縄県中頭郡)では10月31日～11月23日まで、沖縄の焼き物を用いた「やちむんアフタヌーンティー」を開催する。お茶は、祝事の酒器"ゆしびん"にて提供。さまざまな器や豆皿には、沖縄の秋の食材を使ったスイーツやセイボリーをのせて提供する。期間中は、館内で沖縄の工芸品を展示し、土日は陶工自らが販売する「やちむん直売会」も実施する。

やちむんアフタヌーンティー

【北海道】黄金色の大草原で「ファームアフタヌーンティー」

「星野リゾート トマム」(北海道勇払郡)では、9月1日～10月15日まで黄金色の大草原で北海道を満喫できる「ファームアフタヌーンティー」を開催する。ファーム星野の乳製品を用いた9種類の菓子やセイボリーなどを提供。ファームで飼育するホルスタイン・ブラウンスイス・ジャージーの牛乳に合わせたミルクティーも味わえる。ファームコンシェルジュとカートで巡るファームツアーも実施する。

トマムの乳製品を使用した9種の小菓子とセイボリーが並ぶ

【宮城県】清流を望む「伊達な茶会アフタヌーンティー」

「界 秋保」(宮城県仙台市)では9月1日～11月30日まで、シングルモルトウイスキー『シングルモルト宮城峡』を使用したオリジナルカクテルが楽しめる「伊達な茶会アフタヌーンティー」を提供する。清流を望む「せせらぎラウンジ」にて、オリジナルカクテル「宮城峡の和紅茶ミスト」とともに、マロングラッセや宮城名物のずんだをアレンジしたモンブラン、南瓜のムースなどが味わえる。1日4組限定。

【栃木県】黄金色に輝く田んぼを臨む、獲れたてブランチ

「リゾナーレ那須」(栃木県那須郡)では、9月1日～4日、7日～9日に、1日3組限定で獲れたてブランチ「YATAI to FARM」を開催する。会場となるのは、黄金色に輝く田んぼを臨む特等席。農園で自ら収穫した野菜をシェフが焼き上げるグリル料理や、羽釜でお米をブイヨンでじっくりと炊き上げた「リゾピラフ」を提供する。