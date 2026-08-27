俳優の小沢仁志が、YouTubeチャンネル『笑う小沢と怒れる仁志 / 小沢仁志』で公開された動画「おばさん野沢直子と、おじさん小沢仁志の同級生トーク!」に出演。あのタレントと中学時代に同じクラスだったことを明かした。

小沢仁志

小沢仁志と中学1年生の時に同じクラスだったタレント

動画冒頭、小沢が「俺の中学の同級生を呼びたいと思います」と呼び込み、今回のゲストである野沢直子が登場した。

野沢が「中学1年生の時に本当にガチで同じクラスだもんね」と明かすと、「同学年で同じ学校って、普通にあったりするじゃん?」「同じクラスまではない(笑)」と自身の印象を話す小沢。野沢も改めて「本当に同じクラスって珍しいよね」としみじみと語った。

さらに野沢が「『どういうクラスだったんだ!?』ってみんなが言うよね」と笑うと、小沢は「でも意外に俺らの時代って、まだ荒んでない時代だったじゃん?」と同意を求めつつ、「俺らが卒業して悪くなったんだよ」と説明していた。