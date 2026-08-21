「2026年マストバイって言ったらこれ」――M!LKの吉田仁人と塩崎太智(※崎はたつさき)が、YouTubeチャンネル『じんだいチャンネル』を更新。吉田が新たに購入した撮影機材を披露した。

吉田仁人

新しいカメラ&メンカラのマイクにご満悦「ウキウキしたもん、朝から!」

18日に更新された動画では、仕事終わりの吉田が「塩崎くんにまたちょっと行きたいところがあると言われまして」と、塩崎と合流するため東京・銀座を訪れたところからスタート。

すると吉田は、「今回からなんですけど、カメラを新調しまして」と報告。「塩さんには何の許可もなく買ったんですけど」と笑いながら、ジンバル付きの新たなカメラと2人のメンバーカラーのワイヤレスマイクを購入したことを明かした。

その後、合流した塩崎も新しい機材に興味津々。吉田がカメラについて説明すると「これすげえ」と驚き、吉田は、「さすがに新しいカメラ使うってなったらね、テンション上がるよね」と最新機材にテンションが上がった様子で笑顔を見せていた。

そして動画終盤でも、再び新しいカメラの話題に。吉田から性能について説明を受けた塩崎が、「すごいもん買っちゃったね」とリアクションすると、吉田は、「一式そろえるとテンション上がったね～。ウキウキしたもん、朝から!」と話す。

動画の主旨であるかき氷を楽しみにしていた塩崎とは裏腹に、「カメラ使うの楽しみだった」という吉田。「おしゃれなVlog感あっていい」と終始ご満悦な様子で、「いいもの買いましたよ」「2026年マストバイって言ったらこれ」と新機材への喜びを隠せない様子だった。

そんな吉田の“ウキウキ”ぶりについて、塩崎は合流前から、「もうカメラ回しといていい?」とLINEが届いたと告白。不思議に思っていたところ、理由は新しいカメラを早く使いたかったからだったという。吉田も「早く使いたかった」と認め、最後には、「やっぱガジェットは楽しいね」と満足そうに語っていた。

これまでアップされていた同チャンネルの動画で、塩崎のやりたいことに付き合うと話していた吉田だったが、自ら新しい機材を購入する姿に、ファンからは、「『塩さんに付き合うだけ。塩さんが飽きたら辞める。』って言ってたのに新しいカメラと新しいメンカラのマイク買うのガチで愛おしい」、「吉田さんが新しいカメラとマイク買う時に『あっメンカラだ、俺と太智の色あるじゃん』って思った瞬間があるの尊すぎる」「bestじゃなくてmustなの買うこと前々から決定してて愛」といったコメントが寄せられている。