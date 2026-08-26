ダンスボーカルグループ・M!LKの塩崎太智(※崎はたつさき)が26日、日本マクドナルド「2026年 月見ファミリー発表イベント」に、＝LOVEの佐々木舞香とともに登壇。パワーアップしたいことを明かした。

「踊らずに寝ます!」M!LK塩崎太智が秋にしたいこと

イベントでは、今年の秋をどんな秋にしたいかという質問に塩崎と佐々木が回答するコーナーを実施。塩崎の回答を「ダンスの秋」と予想した佐々木だったが、塩崎は「睡眠の秋」と回答し、「寝ます! 踊らずに寝ます(笑)」と元気よく答えた。

その理由について、塩崎は「僕いつも8時間寝ているんですよ。8時間寝られなかった日には、目をつぶったらどこでも寝られるんです(笑)。いい気温になってきたら、本当にどこでも寝られるようになっちゃうので“睡眠の秋”です」と話した。

また、自身が出演したCMで紹介している「チーズチーズ倍月見」にちなんで、「倍にしたいこと・パワーアップさせたいことは?」と質問が寄せられると、塩崎は「パワーアップでいうと、僕は普段歌って踊っているんですけど、音程がわかるようになりたい……(笑)」と告白。

同じくアイドルとして活動する佐々木から「えっ!?」と驚きの声があがるなか、塩崎は「僕、いまだに自分が音に対して高く歌っているのか、低く歌っているのか、わからなくて(笑)」と明かし、「今回も撮影のときにマクドナルドさんの『フフンフンフッフー』が本当に難しくて! どこかがズレてしまってめっちゃ苦戦した」と振り返っていた。

「大・大・大好きです」でマイクも音割れ

両手を膝の上に置いて試食を待つ塩崎太智



新商品のおいしさを熱弁

体にバターが染み渡る塩崎太智

さりげなくダンスも披露