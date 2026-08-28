グロービート・ジャパンは8月28日、京都発ラーメンブランド「セアブラノ神」を渋谷センター街にオープンした。

セアブラノ神

「背脂煮干そば」の人気店が京都府外初出店

セアブラノ神は、2013年7月に京都・壬生で誕生した。新潟のご当地ラーメン「燕三条系ラーメン」を京都流に上品な味わいへとアレンジし、独自の一杯を提供している。

京都のローカルブランドでありながら、ラーメンマニアやグルメ通からの評価を得ており、壬生本店は「食べログ ラーメン WEST 百名店」に2017年、2019年から2024年まで計7回選出され、「ラーメンウォーカー関西2024」では京都総合第4位に選出されている。

現在は、壬生本店、伏見剛力店、錦店、三条烏丸店の4店舗を京都市内で展開。今回オープンした渋谷センター街店が5店舗目となり、京都府外では初の出店となる。同店は、国内外へセアブラノ神の味と魅力を発信するブランドアンテナショップとして出店。情報発信感度の高い若年層やインバウンドなど、国内外から多くの人が訪れる渋谷を拠点に、京都発祥の「背脂煮干豚骨ラーメン」を提供する。

セアブラノ神

新潟・燕三条系を京都流にアレンジ

「背脂煮干しそば」(1,050円)は、新潟を代表するご当地ラーメンの1つとして知られる燕三条系ラーメンを、京都流に上品な味わいへとアレンジした看板メニュー。煮干しなどの魚介の旨味を生かした醤油ベースのスープに、たっぷりの背脂と太麺を合わせるのが特徴の燕三条系ラーメンだが、同店では京都流にアレンジ。背脂がスープ一面を覆う特徴的なビジュアルでありながら、見た目とは裏腹に、食べるとあっさりとした味わいが特徴。味のベースとなる豚骨スープは、水と豚骨だけを使い、18時間じっくり煮込んで仕上げた。

さらに、煮干しは京都の老舗鰹節店『福島鰹』と『京都鰹節』から仕入れる厳選した国産4種類をブレンド。各店舗で一晩水につけ、3～4時間かけて炊き上げることで、旨味を丁寧に引き出している。国産背脂も毎日店舗で炊き出し、麺には京都の老舗製麺所『麺屋 棣鄂(ていがく)』の特製麺を使用。商品ごとに麺を変えるなど、素材とスープの相性にもこだわっている。

「背脂」の魅力を引き出す多彩なメニュー

背脂煮干そばをはじめ、濃厚な豚骨スープに煮干しや魚介の旨味を合わせた「豚骨魚介つけ麺」(小100g 1,100円/中200g 1,200円/大300g 1,300円)、豚骨スープをベースにした「まぜそば」(小 1,050円/中 1,100円/大 1,150円/特 1,200円)など、背脂と素材の旨味を生かしたメニューをラインナップ。背脂煮干そばには、京都の製麺所『麺屋 棣鄂』の多加水ちぢれ太麺を合わせ、煮干しの旨味と背脂のコクを引き立てている。また、温かいご飯に特製背脂、角切りチャーシュー、濃厚な卵などを合わせた「究極のセアブライス」(620円)など、ラーメンだけにとどまらず、背脂の可能性を引き出すメニューを開発している。

豚骨魚介つけ麺は、濃厚豚骨スープに煮干しやさば、うるめなどの魚介を合わせ、仕上げに背脂を加えたつけダレに、麺屋 棣鄂のつけ麺専用極太麺を合わせた一品。柚子やライムで味変も楽しめる。

水と豚骨だけで18時間煮込んだ濃厚豚骨スープに、肩ロースチャーシューや特製背脂などを合わせた具沢山のまぜそば。太麺と具材をよく混ぜて味わい、途中でりんご酢やおろしにんにくを加えて味変するのもおすすめだという。

究極のセアブライスは、背脂をご飯と合わせて味わうサイドメニュー。温かいご飯に特製背脂、角切りチャーシュー、渋谷店限定の濃厚な「奥久慈卵」の卵黄をのせ、背脂のコクと素材の旨味を楽しめる一品。

テイクアウト専門「おむすびの神」を併設

おむすびの神

さらに、今回の新店舗ではラーメンだけでなく、新業態のテイクアウト専門ごちそうおむすび店『おむすびの神』を併設し、9月18日にオープンする。

おむすびには、京都の米店『八代目儀兵衛』のおむすび専用米を使用。さらに、瀬戸内の早摘み海苔を使用し、米と海苔にもこだわったおむすびに仕上げている。

メニューは「ごちそうおむすび」をはじめ、梅やツナマヨなどの定番おむすび、高菜と生姜や梅ちりめんなどの混ぜご飯系まで、3つのカテゴリーで約15品を常時ラインナップ。具材を組み合わせたボリューム感のあるおむすびなど、多彩な味わいを用意する。

「ポーク玉子」(390円)は、八代目儀兵衛のお米で玉子焼きと大葉をサンドし、グリルしたソーセージをトッピング。ごちそうおむすびの中でも1番人気の商品だという。

「ふんわり厚焼き玉子とおかか」(390円)は、八代目儀兵衛のおむすび専用米に海苔の佃煮を合わせ、ふんわり厚焼き玉子、大葉、おかかをトッピングした。

「合鴨と九条ネギ」(390円)は、玉子焼きをサンドしたおむすびに、合鴨、九条ネギ、大葉をトッピング。具材の組み合わせを楽しめる、和風のごちそうおむすび。