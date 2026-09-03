あきんどスシローは、スシロー公式アプリで利用できる「スシローポイント」の100ポイント増量キャンペーンを9月2日～9月30日の期間で実施する。1会計につき税込1,000円以上の利用で、通常ポイントに加えてキャンペーンポイント100ポイントが付与されるという。

「スシローポイント」は、6月に導入されたポイントプログラム。お会計税込100円ごとに1ポイントが貯まり、貯まったポイントは「値引・割引クーポン」や「オリジナルグッズ」、「感謝まいど盛り」または「盛り合わせメニュー」などと引き換えができる「グルメクーポン」と交換できる。

また、自身や子どもの誕生月を登録すると、誕生月に「店頭会計から5%OFFクーポン」を利用できるなどの特典も用意されている。

今回のキャンペーンでは、1会計につき税込1,000円以上の利用で、通常ポイントに加えてキャンペーンポイント100ポイントが増量となる。

通常、100ポイントを貯めるには税込10,000円以上の利用が必要となるが、キャンペーン期間中は1回の利用で100ポイントを獲得できるため、ポイントを貯めやすくなる。店内飲食のほか、ネット注文のお持ち帰り・スシローデリバリーも対象。シルバーウィークのおでかけや、家族・友人と自宅でおすしを囲む際にもポイントを貯められる。

キャンペーンポイントは10月1日に自動で付与され、11月30日まで利用できる。