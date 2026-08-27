スシローは9月2日より、テレビ山口の情報番組「mix」と初めてコラボレーションしたおすし2品を、山口県内のスシロー店舗で販売する。

スシロー×テレビ山口「mix」が初コラボ! 山口県限定のおすし2品が登場

スシローは「地域に喜ばれる店をつくります」という約束を掲げ、地域の人に喜んでもらえる取り組みを行っている。今回は、山口県内で毎週月曜日から金曜日の夕方に放送される情報番組「mix」とのコラボレーションが実現した。

商品を考案したのは、連続9日間スシローに通った経験を持つ"スシロー好き"の森本深月アナウンサー。森本アナウンサーが考案したアイデアをもとに、スシローの商品開発担当者が店舗で販売できる商品として開発したという。

錦帯橋をイメージした「錦帯橋風ロール」は具材たっぷりの裏巻き

「錦帯橋風ロール」(480円～)は、岩国市にある日本三名橋「錦帯橋」をイメージしたおすし。山口県を愛する森本アナウンサーならではのアイデアを詰め込んだという。たくあんや中具を合わせた混ぜしゃりに、大葉、錦糸玉子、きゅうりをのせて店内で1本ずつ裏巻きし、その上にえび、サーモン、こはだ、煮穴子をのせ、いくらをトッピングしている。

見た目のインパクトだけでなく、混ぜしゃりを使った裏巻きや、えびとサーモンを店内で酢〆するなど、うまさのためにひと手間をかけている。また、「錦帯橋風ロール」には、今回の商品開発に携わった森本アナウンサーが載ったピックが付く。

錦帯橋風ロール 480円～

ふぐと炙り白子を合わせた「ふぐと炙り白子の包みポン酢ジュレ」

「ふぐと炙り白子の包みポン酢ジュレ」(280円～)は、山口県で愛される味「ふぐ」を使用したおすし。皮目を炙って香ばしさを引き出した真ふぐに、提供直前に醤油炙りにしたとらふぐの白子を合わせている。ポン酢ジュレでさっぱりと味わえる一品となっている。※ふぐは山口県産ではない。

ふぐと炙り白子の包みポン酢ジュレ 280円～

いずれも販売予定総数が完売次第終了となる。なお、店舗によって価格が異なり、販売開始以降の各店舗の販売状況や価格は、アプリやホームページで確認できる。