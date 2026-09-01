スシローは9月2日より、厳選したネタを赤しゃりと一緒に楽しめる「こだわりのネタ×赤しゃりフェア」を全国のスシローで開催する。天然まぐろの希少部位「ハラモ」や秋の味覚であるサンマなどを使用した商品を展開し、期間中は全品を赤しゃりで提供する。

スシローの「赤しゃり」は甘さを抑えたキレのある酸味が特徴

9月2日からは、スシロー全店で赤しゃりを提供する。赤しゃりには、こだわりの熟成酒粕を配合した赤酢を使用。甘さを抑えたキレのある酸味が、ネタの旨さを一層引き立てるという。醤油は控えめにして、赤しゃりの味わいを楽しむことをすすめている。

なお、販売状況によって赤しゃりでの提供期間が前後する場合がある。

スシローの赤しゃり

9月2日から厳選したネタを赤しゃりで提供

フェアの目玉商品として、天然まぐろの希少部位「ハラモ」を楽しめる「天然まぐろのハラモ1貫」(120円～)が登場する。

天然まぐろのハラモ1貫 120円～

また、秋に食べたい「北海道産サンマとニシン盛り合わせ」(120円～)も販売する。

北海道産サンマとニシン盛り合わせ 120円～

さらに、天然ネタ3貫を食べ比べできる「天然3貫盛り(キンキ・本鮪赤身・生エビ)」(360円～)、北の海の恵みを使用した「北の幸3貫盛り(水タコ・サーモン・帆立)」(330円～)を展開。

このほか、やわらかくもっちりとした食感と甘み、旨みが特徴の「青森産 ムラサキいか」(180円～)、ほっき貝と刻みわさびを和えた「ほっき貝の刻みわさび軍艦」(120円～)も用意する。

青森産 ムラサキいか 180円～

ほっき貝の刻みわさび軍艦 120円～

新作の中華風創作すしも登場

スシローの商品開発担当がおすすめする新作として、中華風の創作すしも登場する。

「かつお胡麻担々 香味野菜のせ」(180円～)は、胡麻香るコク深い担々ソースと爽やかな香味野菜をかつおと合わせた新感覚の創作すし。

かつお胡麻担々 香味野菜のせ 180円～

「とろっとかに玉風軍艦」(120円～)は、とろっとした食感のかに玉を軍艦に仕立てた商品となっている。

とろっとかに玉風軍艦 120円～

「からあげ家 奥州いわい」監修の唐揚げも販売

サイドメニューからは、「からあげ家 奥州いわい」監修の「生姜しょうゆ 唐揚げ」(390円～)が登場する。生姜の風味を感じる味付けで、店内揚げによるサクサクの衣とジューシーな中身を楽しめるという。

生姜しょうゆ 唐揚げ 390円～

なお、各商品の販売予定総数が完売次第、販売終了となる。価格は店舗によって異なるため、販売開始以降の販売状況や価格はスシローのアプリやHPで確認できる。一部店舗では持ち帰りを実施していない商品もある。