あきんどスシローは、「この夏もおすしをお手頃な価格で腹一杯お客さまにお楽しみいただきたい」という想いから、8月19日より、「本鮪中とろ」と「あわび1貫」を税込110円～で全国のスシローにて販売する。

8月19日からは、「この夏もお手頃な価格で腹一杯楽しんでいただきたい」という想いから、鮪の王様とも称される“本鮪”の中とろを、税込110円～にて販売する。中とろならではの脂のりと香り、旨みをほどよいバランスで楽しめるとのこと。

さらに、高級食材のあわびのすし1貫も税込110円～で登場。コリコリとした食感と磯の香りがたまらない贅沢な一皿を、お得な価格で販売する。

また、同日からは、「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトにこだわりのスイーツを提供している“SUSHIRO Cafe”からスイーツが2品登場。

定番スイーツ人気No.1※1の「カタラーナアイスブリュレ」が値段そのまま、約40％増量したグランデサイズになって登場する。

北海道産生クリームなどを使用した濃厚なカタラーナは、注文が入ってから表面を直火で丁寧にキャラメリゼしており、パリッとした食感とほろ苦さを堪能できるとのこと。

さらに、クリームを包んだぷるぷる、もちもちのわらび餅とアイスを盛り合わせたネオ和菓子「ぷるもちクリームわらび餅盛り合わせ」が新登場。本わらび粉を使った、ぷるもち食感のわらび餅を楽しめるメニューとなっている。