スシローは8月19日、「食べログ」とコラボした「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズから、「鰹節香る醤油ラーメン」を全国のスシローで販売する。岐阜・飛騨高山の人気ラーメン店「麺屋しらかわ」が監修した一杯で、8月30日までの期間限定販売となる。

鰹節香る醤油ラーメン

鰹節の香りと旨みを楽しめる醤油スープ

「鰹節香る醤油ラーメン」(480円〜)は、鰹節の香りと旨みを感じられる醤油スープが特徴。トッピングにも糸鰹を使用することで、鰹の余韻を楽しめる一杯としている。

販売予定総数は27万食で、完売次第終了となる。なお、持ち帰りには対応していない。また、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外となる。

「麺屋しらかわ」は岐阜・飛騨高山で行列ができる人気店

今回の監修元である「麺屋しらかわ」は、岐阜・飛騨高山で国内外の観光客や地元ファンを集める人気ラーメン店。店前にできる大行列も目印となっている。

魚介や鶏ガラ、野菜などを10時間じっくり煮込んだスープは、醤油の旨みと出汁の香りが合わさった、まろやかで深みのある味わいが特徴。仕上げにブラックペッパーを振ることで、全体を引き締めているという。大将による温かく活気あふれるもてなしも含め、飛騨高山を訪れた際に味わいたい名店として紹介されている。食べログの点数は7月21日現在のもの。