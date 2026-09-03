スターバックス リザーブ ロースタリー 東京は9月4日、秋の日常を彩るライフスタイルアイテムを発売する。「クルミッ子」とのコラボレーションアイテムや、食卓を彩るテーブルウェア、カフェエプロンなどをラインアップする。

秋の日常を彩るライフスタイルアイテム

「クルミッ子」の世界観を楽しめる4アイテムが登場

自家製キャラメルにクルミを詰め込み、バターが香る生地で挟み焼き上げた鎌倉紅谷の代表商品「クルミッ子」。2024年2月から続く鎌倉紅谷とロースタリー 東京のコラボレーションから、新たに4つのアイテムが登場する。

鎌倉紅谷 スターバックス リザーブ ステンレスボトル ダークブラウン 355ml

「鎌倉紅谷 スターバックス リザーブ ステンレスボトル ダークブラウン 355ml」(5,600円)は、ロースタリー 東京オリジナル「クルミッ子」パッケージの世界観をステンレスボトルに落とし込んだアイテム。

ダークブラウンをベースに「リスくん」のアートワークをデザインし、真空二重構造ステンレスによる保温・保冷機能を備える。秋冬の温かなコーヒーだけでなく、一年を通して使用できるという。

鎌倉紅谷 スターバックス リザーブ ステンレスボトル ダークブラウン 355ml 5,600円

鎌倉紅谷 スターバックス リザーブ マグ ダークブラウン 355ml

「鎌倉紅谷 スターバックス リザーブ マグ ダークブラウン 355ml」(3,900円)は、ロースタリー 東京を訪れた「リスくん」がおもてなしをする様子を描いた磁器製マグカップ。

オリジナル「クルミッ子」パッケージを思わせるダークブラウンを基調に、コラボレーションならではのアートワークをあしらった。コーヒーと「クルミッ子」を一緒に味わうデザートタイムにも適したアイテムとしている。

鎌倉紅谷 スターバックス リザーブ マグ ダークブラウン 355ml 3,900円

鎌倉紅谷 スターバックス リザーブ ミニプレートセット ダークブラウン&アイボリー

「鎌倉紅谷 スターバックス リザーブ ミニプレートセット ダークブラウン&アイボリー」(3,900円)は、ダークブラウンとアイボリーの2枚組のミニプレート。

ロースタリー 東京オリジナル「クルミッ子」パッケージのアートワークをあしらい、「クルミッ子」をのせるのに適したサイズに仕上げた。異なるカラーとアートワークを楽しめる2枚組で、その日の気分に合わせた使い分けやペアでの使用もできる。

鎌倉紅谷 スターバックス リザーブ ミニプレートセット ダークブラウン&アイボリー 3,900円

鎌倉紅谷 スターバックス リザーブ トートSmall ダークブラウン&ナチュラル

「鎌倉紅谷 スターバックス リザーブ トートSmall ダークブラウン&ナチュラル」(3,700円)は、コラボレーションのアートワークをあしらったコンパクトなトートバッグ。

ダークブラウンとナチュラルカラーの組み合わせに「リスくん」をデザインした。ランチバッグなど日常のお出かけに使いやすいサイズ感で、ボトルを立てたまま持ち運べるよう、やや深めの形状に仕上げている。

鎌倉紅谷 スターバックス リザーブ トートSmall ダークブラウン&ナチュラル 3,700円

秋の食卓やおうち時間を彩るアイテムも

秋の深まりとともに、温かなコーヒーやプリンチのパンと過ごす日常、おうちでゆったりと過ごす時間に寄り添うライフスタイルアイテムも登場する。

スターバックス リザーブ スープマグ グレー/ライトブラウン 355ml

「スターバックス リザーブ スープマグ グレー/ライトブラウン 355ml」(各3,700円)は、飲み口が広く、やや浅めの形状に仕上げた磁器製マグカップ。

コーヒーやティーだけでなく、スープやシリアルなどの食事にも使える。ロースタリー 東京を象徴する建築デザインのひとつ、庇の格子からインスパイアされたボトムデザインが特徴。グレーとライトブラウンの2色を展開する。

スターバックス リザーブ スープマグ グレー/ライトブラウン 355ml 各3,700円

スターバックス リザーブ ミニボウル グレー/ライトブラウン

「スターバックス リザーブ ミニボウル グレー/ライトブラウン」(各1,600円)は、ジャムやバター、ディップソースのほか、少量の副菜や薬味の盛り付けにも使える磁器製のミニボウル。

スープマグと同じく、ロースタリー 東京の庇の格子から着想を得たボトムデザインを施した。グレーとライトブラウンの2色をラインアップする。

スターバックス リザーブ ミニボウル グレー/ライトブラウン 各1,600円

スターバックス リザーブ バターディッシュ グレー

「スターバックス リザーブ バターディッシュ グレー」(6,400円)は、バターを保存でき、そのまま食卓にも出して楽しめる磁器製のバターディッシュ。

バターの冷蔵庫へのにおい移りや酸化を防ぐほか、プリンチのパンを家庭で楽しむためのアイテムとして用意した。優しいグレーカラーと、ロースタリー 東京の外観デザインからインスパイアされた形状が特徴。

スターバックス リザーブ バターディッシュ グレー 6,400円

スターバックス リザーブ スープスプーン

「スターバックス リザーブ スープスプーン」(880円)は、具材の大きなスープにも使いやすいよう、すくう部分を大きめに仕上げたステンレス製のスープスプーン。

柄にはスターバックス リザーブのロゴをあしらった。同シリーズでは、デザートフォーク、デザートスプーン、バターナイフも展開する。

スターバックス リザーブ スープスプーン 880円

スターバックス リザーブ カフェエプロン コーデュロイグレー

「スターバックス リザーブ カフェエプロン コーデュロイグレー」(8,500円)は、秋冬らしいコーデュロイ生地を使用したカフェエプロン。ロースタリー 東京のパートナーが着用するエプロンと同じ形状で、長さを調節できるネックストラップや2つのポケット、胸元のスターバックス リザーブのロゴの刺繍も共通している。

ポケットにはマグカップとコーヒー豆の刺繍を、リベットにはコーヒー豆の型押しを施し、コーヒーの世界観を細部まで表現した。

スターバックス リザーブ カフェエプロン コーデュロイグレー 8,500円

PRINCI ポケッタブルトート

「PRINCI ポケッタブルトート」(2,800円)は、プリンチのショッピングバッグでおなじみの小麦柄のアートワークを、再生ポリエステル素材のリユーザブルバッグにデザインしたもの。

持ち手を太くし、荷物を入れても持ち運びやすい仕様とした。たっぷり収納できるストレート形状で、小さく折りたたんでプリンチローフをイメージした収納袋にしまえる。

PRINCI ポケッタブルトート 2,800円

スターバックス リザーブ BAKUNE ブランケット

「スターバックス リザーブ BAKUNE ブランケット」(15,000円)は、コンディショニングブランド「TENTIAL」に別注したアイテム。

「SELFLAME」を使用しており、素材の温もりと滑らかな肌触りが特徴。秋冬のインテリアになじむネイビーカラーで、コーヒーを片手にゆったりと過ごすおうち時間に寄り添う。

スターバックス リザーブ BAKUNE ブランケット 15,000円

スターバックス リザーブ ルームシューズ ブラック S/L

「スターバックス リザーブ ルームシューズ ブラック S/L」(各15,000円)は、「TENTIAL」に別注したルームシューズ。

起毛感と柔らかさによって、足を包み込むような温かさと肌触りを感じられるという。ブラックカラーにスターバックス リザーブのロゴをあしらい、S/Lの2サイズを展開する。