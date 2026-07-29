スターバックス コーヒー ジャパンは、スターバックス初となるカプセルトイ「スターバックス ジョイフル カプセル」を8月2日より発売する。

スターバックス ジョイフル カプセル

スタバ初のカプセルトイ「スターバックス ジョイフル カプセル」発売

「スターバックス ジョイフル カプセル」は、チャームにフックが付いており、好きな組み合わせでつなげて楽しめるという。バッグにつけたり、チャーム同士をつなげたりして楽しめる手のひらサイズのぬいぐるみチャームで、カプセルを開けるまで中身はわからない。開封時の楽しみも味わえるアイテムとなっている。

また、8月2日より「スターバックス リザーブ ジョイフル カプセル」も発売される。スターバックス リザーブ ロースタリー 東京ならではのビバレッジやフードをモチーフにした特別感のあるデザインが登場する。

人気ビバレッジやフードを再現した全5種類のチャーム

「スターバックス ジョイフル カプセル」は、スターバックスを象徴するビバレッジやフードをモチーフにした全5種類のぬいぐるみチャームを展開する。ラインアップは以下の通り。

・「ダブル トール ラテ (To Go)」

・「キャラメル マキアート (For Here)」

・「TOKYO ロースト」

・「抹茶 クリーム フラペチーノ」

・「シュガードーナツ」



ダブル トール ラテ (To Go)

キャラメル マキアート (For Here)

TOKYO ロースト

抹茶 クリーム フラペチーノ

シュガードーナツ

価格は880円で、カプセルには全5種類のうち1種類がランダムで封入される。商品サイズは約50〜80mm前後で、対象年齢は15歳以上。発売から一定期間は、1会計につき2点までの購入制限が設けられる。

ロースタリー 東京限定の「スターバックス リザーブ ジョイフル カプセル」も登場

ロースタリー 東京限定「スターバックス リザーブ ジョイフル カプセル」

スターバックス リザーブ ロースタリー 東京では、「スターバックス リザーブ ジョイフル カプセル」を発売する。

ロースタリー 東京のビバレッジやフードをモチーフにした全4種類のラインアップで、店舗で過ごした時間や思い出を手のひらサイズのぬいぐるみチャームとして楽しめるデザインとなっている。ラインアップは以下の通り。

・「カフェ アメリカーノ (To Go)」

・「カフェ ラテ (For Here)」

・「東京 ロースタリー マイクロブレンド」

・「コルネッティ クレマ」



カフェ アメリカーノ (To Go)

カフェ ラテ (For Here)

東京 ロースタリー マイクロブレンド

コルネッティ クレマ

価格は1,100円で、商品サイズは約50〜80mm前後、対象年齢は15歳以上。販売店舗はスターバックス リザーブ ロースタリー 東京。