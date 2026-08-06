スターバックス リザーブ ロースタリー 東京は8月6日、TRAVELER’S COMPANYとのコラボレーションアイテム5商品を発売する。

TRAVELER’S COMPANYとのコラボレーションアイテム

今回のコラボレーションでは、コーヒーが農園から一杯のカップになるまでの「Farm to Cup」の物語を表現したテイスティングノートをはじめ、ロースタリー 東京にまつわるモチーフやアイコンをデザインしたポストカード、バッグ、ステンレスボトルなど全5商品を展開する。

「スターバックス リザーブ ロースタリー トラベラーズ リフィル テイスティングノート」(1,600円)は、コーヒー農園に植えられた苗が一杯のコーヒーとして届くまでの「Farm to Cup」の物語を表紙全体で表現したトラベラーズノートのリフィル。活版印刷や箔押しを施し、コーヒーがたどる長い旅を一冊に落とし込んだ。中面は、コーヒーや食事の味わい、訪れた場所、生産地での発見などを書き留められる「Tasting Notes」仕様となっている。

スターバックス リザーブ ロースタリー トラベラーズ リフィル テイスティングノート 1,600円

「スターバックス リザーブ ロースタリー トラベラーズ ポストカードセット」(2,000円)は、ロースタリー 東京にまつわるモチーフやアイコンをTRAVELER’S COMPANYがデザインした6枚入りのポストカードセット。ロースタリー 東京で過ごした時間や旅の思い出を残せるアイテムとなっている。

スターバックス リザーブ ロースタリー トラベラーズ ポストカードセット 2,000円

「スターバックス リザーブ ロースタリー トラベラーズ コットンバッグM」(1,800円)は、旅先で出会ったお気に入りのコーヒーを持ち帰る場面をイメージした巾着タイプのコットンバッグ。小物をまとめるバッグインバッグとして使えるほか、コーヒー豆のパッケージを入れるギフトバッグとしても利用できる。

スターバックス リザーブ ロースタリー トラベラーズ コットンバッグM 1,800円

「スターバックス リザーブ ロースタリー トラベラーズ トートバッグ」(5,000円)は、旅を重ねるごとにステッカーが増えていくスーツケースから着想を得たキャンバス地のトートバッグ。ロースタリー 東京にまつわるモチーフやアイコンをデザインし、旅の記憶が積み重なる様子を表現した。大きな内ポケットを備え、トラベラーズノートやボトルなども収納できる。

スターバックス リザーブ ロースタリー トラベラーズ トートバッグ 5,000円

「スターバックスリザーブ ロースタリー トラベラーズ ハンドルリッド ステンレスボトル473ml」(5,900円)は、旅の記憶が刻まれたスーツケースをイメージしたステンレスボトル。ロースタリー 東京にまつわるモチーフやアイコンを散りばめ、持ち運びしやすいハンドル付きのリッドを採用した。真空二重構造ステンレスによる保温・保冷機能を備え、ロースタリー 東京でのひとときや日常の街歩き、旅先でのコーヒータイムにも寄り添うアイテムとなっている。