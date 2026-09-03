パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは9月1日、店内製造ピザプランド「TOROLISTA(トロリスタ)」より、月見シーズン限定の新商品「とろ～り満月照りたまピザ」(1,078円)を、ピザ専門コーナーを併設する全国のドン・キホーテ系列76店舗で順次発売している。

ドンキのピザブランドがる「月見商戦」に参入

同商品は、濃厚な照焼ソースをベースに、照焼チキンと3種のチーズ(ゴーダ、モッツァレラ、レッドチェダー)を使用したピザ。「やわらかたまご(温泉卵風)」「半熟風卵スライス」「卵サラダ」の3種の卵風パーツを組み合わせている。

食べる際には、満月を思わせる中央のパーツを卵サラダで作った土手に向かって割り広げることで、一口目からとろっとした黄身感が溢れ出すライブ感のある設計を採用。12インチ(約30cm)の満足感あるボリュームでありながら、手頃な価格(1,078円)で提供する。

400度の専用オーブンで焼き上げる「TOROLISTA」

トロリスタは2019年に誕生し、年間累計売上約240万枚(16.4億円以上)を売り上げるドン・キホーテのピザブランド。パンや惣菜のオーブンよりも高温となる専用のピザオーブンを使用し、400度の超高温で一気に焼き上げることで、表面はサクッと、中はもっちりとした食感に仕上げている。

ピザ全体のおいしさを引き上げるオリジナル開発のチーズを使用。「コーンを通常の10倍、200g搭載したピザ」「海老24尾を搭載したピザ」など、手作りならではのユニークなトッピングを取り入れた商品も展開。グランドメニューは8種類以上、サイズ違いなどを含め20種類以上を取り揃える。

トロリスタ売れ筋ランキング

トロリスタ売れ筋ランキング

売れ筋ランキング1位は「Wソースの香ばし厚切チキン濃厚照焼ピザ」(862円)。特製濃厚照焼ソースに、食べ応えのある厚切りチキンをトッピング。コク×香ばしさのあるオニオンマヨと3種のチーズ(ゴーダ、モッツァレラ、レッドチェダー)を合わせ、香ばしく濃厚な味わいに仕上げた。ドン・キホーテでは晩酌にも合う濃い味が好まれる傾向にあるという。

2位は「二種チーズの贅沢マルゲリータ」(862円)。トマトの爽やかな酸味とモッツァレラチーズのまろやかさに、パルミジャーノ・レッジャーノの深いコクをプラス。ナチュラルチーズの味わいを贅沢に楽しめる王道ピザ。

3位は「旨味ベーコンとじゃがコーンマヨピザ」(862円)。旨味のあるベーコンに、ほくほくのじゃがいもと甘みのあるコーンをトッピングした、世代を問わず楽しめるピザ。

4位以下には、具材を倍量使用したピザや、個性的な味わいや具材を使用したピザがランクインした。

さらに9月1日からは、ランキング上位2品を1枚で楽しめる「人気のハーフ&ハーフ」(1078円)がリニューアル。従来商品と比べ、照焼ソースと照焼チキンが共に1.3倍、トマトソースを1.5倍、チーズを1.2倍に増量する。