ドウシシャは9月1日、ロマンス小杉と共同開発した機能性インナー「ゴリラの鎧」(タンクトップ4,400円、半袖Tシャツ4,950円)の先行販売を全国のドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴなど(一部店舗を除く)で開始した。9月15日より、同社公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」やビックカメラグループ、イオン・イオンスタイル店舗(一部店舗除く)、Amazonなどで発売する。

同社はこれまでロマンス小杉と共同で、富士山みくりや溶岩パウダーを練り込んだ特殊繊維を使用した3WAYブランケット「ゴリラのハグ」を開発・販売してきた。今回、その開発で培った知見を活かし、「毎日身につけるインナーでも、もっと手軽にセルフケアを取り入れられないか」という発想から、まるでゴリラをまとうような無敵(ゴリラ)のインナーを開発した。本製品には、ゴリラのハグと同様に、富士山みくりや溶岩パウダーを練り込んだ特殊繊維を採用。毎日身につけるインナーだからこそ、特別な習慣を増やすことなく、日常の中で無理なくセルフケアを取り入れられる。

富士山みくりや溶岩パウダー配合の特殊繊維を採用

本製品には、富士山の雄大な自然環境から生まれた「富士山みくりや溶岩パウダー」を配合した特殊繊維を使用している。遠赤外線分光放射率MAX90%以上を実現。効率よく遠赤外線を輻射し、毎日の暮らしの中で無理なく取り入れられるセルフケア習慣をサポートする。

背中はW(二重)構造でぬくもり感アップ

背中にはW(二重)構造を採用し、生地に厚みを持たせることで、温もりを感じやすい仕様にした。肌に直接触れることで、素材の心地よさをより感じられる。

カップ付きインナー

レディース商品は、使いやすいカップ付き。アウターにひびきにくく、朝の外出からおうちでのリラックスタイムまで、1日中快適に着用できる。

レディース・メンズを展開

レディース・メンズともに、タンクトップと半袖Tシャツの2タイプをラインアップする。なお、ドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴ(一部店舗を除く)では、レディースのみの販売となる。