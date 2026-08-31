ミニストップは9月1日～14日、玉子を使用したお月見メニューやスイーツを取りそろえた「お月見フェア」を国内のミニストップで開催する。

お月見フェア

9月1日～14日の納品分は下記の通り。

「ニンニク!! スタミナ豚焼肉丼」(699.84円)は、たっぷりニンニクを使用しガツンとした味付けの豚焼肉。真ん中に卵黄風ソースをトッピングしている。

「月見サーモン丼(漬け風)」(699.84円)は、特製のタレで漬け風に仕上げたトラウトサーモンを、丼いっぱいに盛り付けた商品。真ん中に「やわらかたまご（半熟卵風加工品）」をトッピング。小ねぎと白ごまが、香りと食感のアクセントとなっている。

「すき焼き風月見焼うどん」(537.84円)は、昆布エキス、味噌、かつお節粉末、ニンニクが入った醤油ベースとすき焼きの割り下で炒めた麺を使用した商品。卵黄風ソースや濃口本みりんを使用し、甘味とコクをプラスしている。

「まんまる月見鶏つくね」(321.84円)は、国産鶏肉を使用した鶏団子を油で揚げ、濃いめのてりやきソースで和えた商品。卵黄風ソースを使用している。

「月見ベーコンペンネサラダ」(278.64円)は、マヨネーズをベースとした定番のペンネサラダに、ベーコンを合わせたおつまみにもおすすめな味付け。半熟卵風加工品をトッピングしている。なお、関東・東海・近畿・四国・九州で販売する。

「まる寿司 月見ちらし」(192.24円)は、蓮根や人参などが入った寿司具と紅生姜を混ぜ、玉子シートで巻き、月に見立てた商品。

「オムライスおにぎり」(159.84円)は、月に見立てたバター香るしっとり玉子の商品。

また、9月8日～14日の納品分は下記の通り。

「エッグバーガー」(203.04円)は、てりやきソースをつけたパティの上に、マヨネーズ入りスクランブルエッグをトッピングしたハンバーガー。

「お月見ブールパン」(181.44円)は、カスタードクリーム&ホイップクリームに加え、お餅のようなもっちり食感を楽しめるクリームを合わせた商品。

「お月見ぷりん」(267.84円)は、つるんとした食感のミルクプリンに、北海道産純生クリーム入りホイップとあんこのソースを絞り、その上にお月さまに見立てたプリンをのせた商品。

「お月見スフレバーガー」(224.64円)は、１段目には、カスタードクリームと月に見立てたとろっとしたカスタードソース、2段目にホイップクリームをサンドした、スフレバーガー。たまご風味の焼きスフレ生地を3段に仕立てている。