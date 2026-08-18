牛丼チェーン店「すき家」は8月18日より、「ポークロックカレー」を販売している。

「ポークロックカレー」は、すき家の「カレー」に、特製バーベキューソースを合わせた食べ応えのある大きさの“ポークロック”をのせた一品。“ポークロック”は、ボリューム感のある赤身肉の表面を焼き、じっくり蒸し上げることで、スプーンでほぐれるほど柔らかな食感に仕上げられている。コクがありスモーキーな風味の特製バーベキューソースが、お肉の旨みを引き立て、やみつきになる味わいとなっている。

ラインアップは、お肉が1個のった「ポークロックカレー」(ミニ790円、並盛890円、大盛1,030円、メガ1,290円)のほか、お肉が2個のった「ポークロックカレー肉ダブル」(並盛1,230円、大盛1,370円など)、3個のった「ポークロックカレー肉トリプル」(並盛1,570円、大盛1,710円など)も用意されている。

また、ほくほくの“フライドにんにく”をトッピングした「にんにくポークロックカレー」や、ニンニクと唐辛子の特製フレークをかけた「にんにくファイヤーポークロックカレー」(いずれも並盛960円、大盛1,100円など)もラインアップされている。