100円寿司チェーンの「はま寿司」は9月1日より、「はま寿司のにっぽん旨ねた祭り 第2弾」を全国の店舗で開催する。

同フェアでは、プリプリ食感のアジに爽やかな大葉と生姜を合わせた「九州産 あじのたたき大葉つつみ」と、ふんわりとした食感のホッケをサクサクの天ぷらで味わえる「北海道水揚げ ほっけの天ぷら握り」が、お手頃価格の110円で登場。

また、もっちりとした食感で噛むほどに甘みを感じられる「沖縄県産 そでいか」を、176円で味わうことができる。なお、いずれも商品が無くなり次第終了となる。