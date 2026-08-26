「目玉模様の風船や反射テープも、すぐに危険がないと見抜いてしまう」――27日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『THE突破ファイル』2時間SP(19:00～)では、毎日のように集合住宅のゴミ置き場を荒らすカラスへの対策に、男性ブランコ演じる「突破不動産」の社員と高本彩花が挑む。住民がこれまで通り手軽にゴミを出せて、収集作業の妨げにもならない“意外な突破法”とは。

ある集合住宅では、住民が出したゴミ袋をカラスが食い破り、辺り一面にゴミが散乱。悪臭が発生するだけでなく、捨てた物から生活を知られてしまうというプライバシーの問題も起きていた。

しかし、ゴミ置き場は道路に面したわずかなスペースしかなく、頑丈なふた付きのボックスを設置することはできない。さらに、住民によってゴミを出す時間も異なるため、回収時間に細かなルールを設けることも難しかった。

これまでにも、目玉模様の風船や反射テープなど、カラスを近づけないための対策を試してきた。

ところが、高い学習能力と発達した視覚を持つカラスは、それらに危険がないことをすぐに見抜いてしまい、決定的な解決には至らない。

求められるのは、住民がこれまで通り手軽にゴミを出すことができ、収集作業の妨げにもならない方法。こうした厳しい条件をすべてクリアしながら、カラスをゴミ置き場に近づけないために突破不動産がひらめいた意外な対策とは。

このほか「突破不動産」では、『24時間テレビ49』のチャリティーランナーを務める星野真里が、最上階の角部屋だけに響く謎の騒音に悩む住人役で登場。「突破国税局」では、レインボー演じる国税調査官が、松尾諭演じる悪徳ホテルオーナーの売り上げ過少申告の証拠を追う。

また「田中教授のフシギ事件簿」では、ココリコの田中直樹と遠藤章造、渡邉美穂が、猛暑の中でも子どもたちが安全に外遊びできる日陰作りに挑戦。スタジオには番組初登場となる堀田真由、M!LKの塩崎太智らが出演する。

【編集部MEMO】

男性ブランコは、浦井のりひろと平井まさあきによるお笑いコンビ。2011年結成。ともにNSC大阪校33期生。『キングオブコント2021』準優勝、『M-1グランプリ2022』決勝4位。コントや漫才に加え、テレビ、舞台、俳優、執筆など幅広く活動している。平井は1987年8月1日生まれ、兵庫県出身。浦井は同年12月3日生まれ、京都府出身。

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