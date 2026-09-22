「『ざっくり』できんのかな」――。お笑い芸人の小籔千豊が、19日にYouTubeチャンネル『ざっくりYouTube』で公開された動画に出演し、吉本興業を退所した後も同チャンネルを継続する意向を明かした。退所を決断する前から、チャンネルを続けられるのか密かに確認していたという。

小籔千豊

「これはどうなるんですか?」

小籔が吉本興業からの退所を報告すると、フットボールアワー・岩尾望は「これはどうなるんですか?」と、『ざっくりYouTube』の今後を質問した。

小籔によると、退所を決めたのは約1年以上前。その頃から、現在出演しているレギュラー番組や仕事が退所後も継続できるのか、少しずつ確認していたという。

そのなかで気になったのが、千原ジュニア、小籔、後藤輝基、岩尾の4人が出演する『ざっくりYouTube』だった。小籔は「『ざっくり』できんのかな」と疑問を抱き、会社を辞めた場合にチャンネルがどうなるのか、リサーチを始めた。

社員3人ほどに“世間話”として質問

ただし、当時は退所を正式に伝える前だったため、露骨に確認することはできなかった。そこで小籔は、吉本の社員との会話のなかで、誰かが会社を辞めた場合、その人物が出演する企画は終了するのかと“世間話のように”質問したという。

同様の確認を社員3人ほどに行ったところ、いずれも「続けるんじゃないですか」という趣旨の返答だった。小籔は、その回答から「あ、これできるんやな」と判断。『ざっくりYouTube』を継続できる見通しを得たうえで、退所の意向を伝えたと説明した。

小籔が「皆さんが良ければということですけど、基本的にチェンジは、おそらくないんじゃないか」と話すと、千原ジュニアは「うちで言うたら、てつみちは吉本やめたんよ。『にけつッ!!』の前説やってるからね」と退所後も仕事を継続させている他者の例を挙げ、遠慮がちに「皆さんが良ければ」という小籔に後藤らも「もちろんもちろん!」と即答して温かく受け入れた様子。今後の細かな運営方法については、これから話し合っていくようだ。

小籔は『ざっりYouTube』の継続を前提に話を進めており、4人による動画は今後も変わらず届けられる見込みであることが分かった今回の動画。退所が発表されて以降、同チャンネルの今後を心配するファンも多かったようで、小籔を応援する声のほか、コメント欄には「ファンが気になってる事をちゃんと伝えてくれるコヤビン、チャンネルスタッフに感謝と信頼しか無い」「続けてくれる方向だと知れて嬉しかったです」「続くと分かってホッとしました!」「話聞けて安心しました!」「ずっと気がかりだったので今日からグッスリ眠れます」など安堵の声も多数寄せられている。