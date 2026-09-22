タレントの小堺一機が、YouTubeチャンネル『一機と愛のYouTubeやってる?』で公開された動画「本当にあった“怖い”生放送の現場。」に出演。室井滋とドラマで共演した際のエピソードを振り返った。

小堺一機

小堺一機

室井滋から「私のこと嫌いですか?」

ドラマ『空に星があるように』で室井と共演したという小堺。当時の室井について「俺は室井さんってすごいと思ってたのよ」といい、「すごい魅力があったし、やっぱり稽古しててもうまいなとか、すごいなと思ってた」と振り返る。

そんな室井を前に、小堺自身は緊張していたこともあり、「あんまり、しゃべりかけなかったのよ」「なんで俺が主役だべ? と思ってたし」と回顧。さらに、室井とのシーンを控え、「なんか役作りとかなさってんじゃないかと思って、雑談しなかったのよ」と、気を使って話しかけないようにしていたという。

すると、本番前になると、室井が突然「小堺さん、私のこと嫌いですか?」とポツリ。思わぬ質問に小堺が「なんでですか?」と尋ねると、室井からは「嫌いなら言ってください」と返されたそう。

小堺は「いや、そんなことないですよ」と否定したものの、室井から「全然おしゃべりとかしてくれないし」と言われ、「僕、そうじゃないです。ごめんなさい」と謝ったことを回想。その後について「だから、いいシーンになった。なんか、そのシーン」と話した。

そして、この出来事を「反省した。気を使うとこういうふうに取られることもあるんだ」と振り返った小堺。中村愛も「逆だったのに。気を使ってそうしてたのに」と、互いの受け取り方の違いに驚いていた。

【編集部MEMO】
『一機と愛のYouTubeやってる?』(毎週木曜18時更新)は、小堺一機と中村愛のYouTubeチャンネル。今後の方針について相談するなかで、中村から「何をやりましょう?」と聞かれ、小堺は「なんか変なことしたいね」「あとは僕の知り合いに変なおばさんがいるんですよ。珠美っていうんですけどね。なんだか知り合ったおばさん。いろんなことに興味があるおばさんなので、たまに呼ぼうかなと思って」と予告している。

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