歌手でタレントの早見優が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【レベチ】早見優さんが語る名だたる海外スターたちがヤバすぎました!」に出演。シルベスター・スタローンにインタビューした際のエピソードを振り返った。
シルベスター・スタローンが「神戸ビーフ」
これまでにインタビューした海外スターについてトークするなか、早見は「『ロッキー』のね、シルベスター・スタローンさん。すごくいい方でした」と回想。インタビューの際には、照明がセットされた場所に入ってきたスタローンが正面の照明を増やすよう求めるなど、「やっぱりすごく映りを気にされてて」と振り返った。
また、インタビューが始まると、「ずっとインタビューの間も『Kobe beef』って言うんですよ」と明かし、「映画の話してんのに、合間に『Kobe beef』って」と説明。
早見は「あれ、なんか今聞き間違えたのかな?」と思い、英語で「神戸ビーフって言いましたか?」と本人に確認すると、スタローンから「インタビュー終わったら食べたいんだ」と返ってきたそうだ。
関根が「おいしいんですよ、神戸ビーフは(笑)」と笑うと、早見は「でも、なんでそのインタビューの間にずっと言うんだろうって思ってました」と笑いながら振り返っていた。
【編集部MEMO】
関根勤は、2022年5月に公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』を開設。現在、チャンネル登録者数は30万人を超え、総再生数は1億3,000万回を突破。概要欄では、「関根勤がこれからの日本の未来を支えていく若きサラリーマン、学生の皆様そして若手芸人の皆様に少しでもお役に立てる情報を発信していきたい」と方針を掲げている。