歌手でタレントの早見優が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【レベチ】早見優さんが語る名だたる海外スターたちがヤバすぎました!」に出演。シルベスター・スタローンにインタビューした際のエピソードを振り返った。

早見優

シルベスター・スタローンが「神戸ビーフ」

これまでにインタビューした海外スターについてトークするなか、早見は「『ロッキー』のね、シルベスター・スタローンさん。すごくいい方でした」と回想。インタビューの際には、照明がセットされた場所に入ってきたスタローンが正面の照明を増やすよう求めるなど、「やっぱりすごく映りを気にされてて」と振り返った。

また、インタビューが始まると、「ずっとインタビューの間も『Kobe beef』って言うんですよ」と明かし、「映画の話してんのに、合間に『Kobe beef』って」と説明。

早見は「あれ、なんか今聞き間違えたのかな?」と思い、英語で「神戸ビーフって言いましたか?」と本人に確認すると、スタローンから「インタビュー終わったら食べたいんだ」と返ってきたそうだ。

関根が「おいしいんですよ、神戸ビーフは(笑)」と笑うと、早見は「でも、なんでそのインタビューの間にずっと言うんだろうって思ってました」と笑いながら振り返っていた。