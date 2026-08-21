日本マクドナルドは、ハッピーセット「パペットスンスン」、ハッピーセット「パンどろぼう」、ほんのハッピーセット絵本「アナクイ」、ミニ図鑑「ポケモン生態図鑑 ミニ」を8月28日から期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗を除く)にて販売する。

今回登場するハッピーセット「パペットスンスン」は、パペットの国〈トゥーホック〉に住むキャラクター「パペットスンスン」とマクドナルドのモチーフを組み合わせたオリジナルデザインのシールセット。スンスン、ノンノン、ゾンゾンをデザインした全4種類をラインアップする。

ハッピーセット「パンどろぼう」は、大人気絵本シリーズのキャラクターたちの世界観を楽しめるシールブック。マクドナルド限定デザインのシールを収録し、まちがいさがしやシルエットクイズ、迷路など全4種類を展開する。

また、「ほんのハッピーセット」第5弾として登場する絵本「アナクイ」は、クリハラタカシ氏による描き下ろし作品。不思議な動物「アナクイ」が繰り広げる物語を楽しめるほか、オリジナルシールも付属する。

ミニ図鑑「ポケモン生態図鑑 ミニ」は、ポケモンの“えさ”にまつわる生態をテーマにした一冊。ポケモンたちの特徴を「違い」「共通点」「法則」「つながり」という観点から紹介し、巻末にはクイズやオリジナルシールも収録する。

なお、ハッピーセット「パペットスンスン」と「パンどろぼう」には、各セット購入時に過去のハッピーセットで登場したおもちゃなどの中からおまけ1個があわせて提供される。