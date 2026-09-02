ベイシアは9月2日～9月15日の期間限定で、「北海道フェア」を開催する。北海道の銘菓やデザート、海の幸、ご当地グルメなどを取りそろえ、「北海道名物帯広風豚丼」や「六花亭 マルセイバターサンド」など、北海道の味覚を全国のベイシアで楽しめるという。

海鮮バラちらし丼や帯広風豚丼など北海道グルメが登場

「お魚屋さんの海鮮バラちらし丼（北海道産ほたて使用）」(754円)は、北海道産ほたてを使用した海鮮バラちらし丼。

「北海道名物帯広風豚丼」(637円)は、北海道名物として知られる帯広風の豚丼。

北海道名物帯広風豚丼

「東洋水産 マルちゃんやきそば弁当/やきそば弁当(ちょい辛)/やきそば弁当(たらこ味バター風味)」(各193円)は、3種類のやきそば弁当をラインアップする。

東洋水産 マルちゃんやきそば弁当

「セコマ 山わさびラーメン」(214円)は、山わさびを使用したラーメン。

セコマ 山わさびラーメン

「AGコーポレーション チキンレッグ入りスープカレー(濃厚えび味・あっさりトマト味)」(各646円)は、チキンレッグ入りスープカレー。

AGコーポレーション チキンレッグ入りスープカレー

北海道バターしょうゆ味のポテトやマルセイバターサンドも

「カルビー 堅あげポテト 北海道バターしょうゆ味」(150円)は、北海道バターしょうゆ味の堅あげポテト。

カルビー 堅あげポテト 北海道バターしょうゆ味

「六花亭 マルセイバターサンド 5コ入り」(870円)は、5個入りで販売する。

六花亭 マルセイバターサンド 5コ入り

「宝酒造 焼酎ハイボール北海道白ぶどう 350ml」(119円)もラインアップする。また、「宝酒造 焼酎ハイボール北海道白ぶどう 350ml」は、一部店舗では取り扱いがない。

宝酒造 焼酎ハイボール北海道白ぶどう 350ml

対象店舗はベイシア全店舗。ただし、高萩モール店、本庄早稲田ゲート店、越生店、ドラッグ坂城店、ベイシアマート、オトナリマート、劇安ワンダーランド ココトク! ふかや花園店は対象外となる。また、新座店、津田沼ビート店、青梅インター店、新狭山店では鮮魚商品の取り扱いがない。品ぞろえは店舗により異なる場合がある。

そのほかにも豊富な商品を用意し、詳細はベイシアアプリや折込チラシで確認できる。