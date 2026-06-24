ベイシアは6月26日、ベイシア木更津金田店をリニューアルオープンする。より買い回りがしやすいレイアウトにしたほか、新規テナントとして「西松屋」「甲賀米粉たい焼き」がオープンする。

ベイシア木更津金田店

今回のリニューアルでは、遠方からの利用者も楽しめるよう、食品売場をさらに充実させたとしている。惣菜コーナーは1.5倍に拡大。ベーカリーではもちもちの食感が楽しめるベーグルや、店内製造で本格的な味わいの石窯ピザを新たに導入。また、ボリュームとコスパが魅力の「BBB(ベイシアビッグ弁当)」や、ヘルシーな「サラダボウル」など、幅広いラインナップを展開する。

ベーカリー イメージ

弁当 イメージ

精肉コーナーでは、ベイシアオリジナルブランド「とろ牛」を中心とした国産牛や、牛タンなどを集めた「焼肉専門店」コーナーを展開。

「焼肉専門店」コーナー イメージ

ほかにも焼くだけで簡単調理の味付け肉や、まとめ買いにも便利な豚肉・鶏肉のジャンボパックなども取り揃えられている。

簡単調理の味付け肉 イメージ

さらに、まとめ買いの需要に応えて、飲料のケース販売を強化。

飲料のケース 売り場イメージ

また、種類豊富なカップ麺・袋麺が揃う「ラーメン横丁」では、ご当地ラーメンの売場をブラッシュアップ。

ラーメン横丁 イメージ

なお、同店では6月26日・7月4日の11:00、13:30、15:30からベイシア公式キャラクター「ベイB」が店舗正面入口付近にやってくるイベントも実施する。