ベイシアは6月12日、新たなディスカウント業態となる、「劇安ワンダーランド ココトク! ふかや花園店」を埼玉県深谷市にオープンする。

劇安ワンダーランド ココトク!

「劇安ワンダーランド ココトク!」は、同規模のベイシア既存店舗の商品数よりも展開商品を厳選し、生鮮食品(青果・鮮魚・精肉)をはじめ惣菜、加工食品、日配品、飲料、日用品など約8,500アイテムを展開。そのうちプライベートブランドを含むオリジナル商品は、約1,000アイテムを揃えている。

既存店舗と比較して、1～2割程度安い価格の商品も豊富に取り揃え、"劇的な安さ"と品質にこだわったラインアップ。「おにぎり 各種」(105円)、「国産 豚肉こま切れ(ジャンボパック)」(100gあたり105円)、「自然解凍できるブロッコリー 大容量500g」(320円)、「ベイシア トマトケチャップ500g」(169円)、「ベイシア 生きて腸まで届く ビフィズスヨーグルト」(115円)、「柿の種(プレーン・のりしお) 6袋」(169円)などが展開されている。

「おにぎり 各種」(105円)、「国産 豚肉こま切れ(ジャンボパック)」(100gあたり105円)、「自然解凍できるブロッコリー 大容量500g」(320円)、「ベイシア トマトケチャップ500g」(169円)、「ベイシア 生きて腸まで届く ビフィズスヨーグルト」(115円)、「柿の種(プレーン・のりしお) 6袋」(169円)

他にも、タコスが楽しめる新フードコーナー「TACOCO STATION（タココステーション）」をはじめ、同店でしか味わえない商品や売り場も。

「TACOCO STATION」では、タコスミートとたっぷりのレタスを挟んでサルサソースをトッピングした「沖縄風レタス溢れるパリパリタコス」(1P 200円/4P 780円)や「タコライス」(Rサイズ 590円/Lサイズ 780円)を販売。レジで注文後、その場で楽しめるバイオーダー形式での提供も行う。

「沖縄風レタス溢れるパリパリタコス」(4P 780円) イメージ

また、180gの圧倒的ボリュームのコッペパン「はみ盛コッペ(焼きそば/ナポリタン/からあげ/コロッケ)」(212円)も限定商品として販売。焼き立てのパンに人気のおかずを挟んだ満足感のある一品。