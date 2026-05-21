ベイシアは5月20日、「Beisia Foods Park 東村山店」を東京都東村山市にグランドオープンした。

店舗外観イメージ

東京都での出店は、2014年にオープンした青梅インター店以来、12年ぶり2店舗目となる。

東京都東村山市は、多摩地域の北西部に位置し、サツマイモや梨などの生産が盛んな地域。都心へのアクセスの利便性の良さとともに、豊かな自然も魅力のエリアである。同店では、ファミリー層からシニア層まで幅広い層に向け、日常使いしやすい商品を豊富に展開する。

惣菜・即食を強化、限定商品も

青果コーナーでは、高品質な有機野菜を幅広く展開するほか、旬の果物で季節感のある売場を演出する。鮮魚コーナーでは、生寿司や魚惣菜などの品揃えを強化し、新商品も豊富に展開することで、即食の充実を図る。精肉コーナーでは、同社オリジナルブランド「とろ牛」を中心とした国産牛を強化するとともに、新狭山店より導入した「焼肉専門店」コーナーを展開。焼くだけ・レンジ調理・即食に対応した簡便商品も充実させている。惣菜コーナーでは、素材や味付け、製法にこだわった一品「香味醤油の極旨唐揚げ」や、ボリュームとコスパが魅力のBBB(ベイシアビッグ弁当)も多彩にラインナップ。なかでも、地域で親しまれている「ポールスタア」のソースを使用した「東村山黒焼きそば」は、同店限定の商品として展開する。

加工食品や冷凍食品も充実

加工食品コーナーでは、生鮮食品との組み合わせが楽しめるドレッシングやポールスタアのソースなどを種類豊富に展開。また、「東京名菓ひよ子」をはじめとした銘店コーナーを展開し、プチギフトなどの需要に応える。お酒コーナーでは、輸入ワインのバンドル販売など、家飲み需要に応える。フローズン売場では、昼食ニーズに対応するパスタや具付麺のラインナップを拡充したほか、需要が伸びているワンプレート商品や、幼児食・健康に配慮した商品まで幅広く展開し、日々の生活をより便利にする商品を揃えている。

便利なネットスーパーも

スマートフォン・パソコン上で注文された商品を店舗からピックアップして配送する「ベイシアネットスーパー」のサービスを開始する。配送のほか、便利な店舗受け取りにも対応している。レジに並ばず店内のサービスカウンターで商品を受け取れるため、買い物時間を短縮できる。注文受付開始は5月30日、配送開始は6月2日からとなる。

オープン記念イベントを開催

同店のオープンを記念して、グリーティングイベントを実施する。5月30日には、東村山市の公式キャラクター「ひがっしー」、東村山市5大キャラクター ラビッツ村村長「らびっこ」が登場する。5月31日には、同社公式キャラクターの「ベイB」、6月6日にはロッテ「コアラのマーチくん」、6月7日には三幸製菓「ホワミル」、6月13日には興和「ケロちゃん」が登場する。時間などの詳細は店頭または同社アプリから確認できる。