2026年9月の新作5品まとめ(9月22日発売予定)

本記事ではミニストップで9月22日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、マロンやカスタード、ティラミスのこっくりとした甘さのスイーツのほか、香ばしいガーリック炒飯やスパイス香るキーマカレーなど、秋の食欲を満たすラインナップで新商品が登場しています。

ミニストップ2026年9月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「マロン&カスタードデニッシュ」(159.84円)

価格 : 159.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「マロン&カスタードデニッシュ」(159.84円)は、バター味のシートを折り込んだデニッシュ生地で、マロン餡とカスタード味クリームを包み焼き上げているパンです。

「しあわせカスタードプリン」(213.84円)

価格 : 213.84円

販売地域: 全国 ※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

口当たりの良い、シンプルな王道のプリン「しあわせカスタードプリン」(213.84円)は、ベースにカラメルシロップとバニラエッセンスを加え、なめらかな食感が楽しめます。

「ティラミスシュークリーム」(170.64円)

価格 : 170.64円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

ココア皮を使用した、ティラミスらしい風味と見た目が特徴の「ティラミスシュークリーム」(170.64円)は、マスカルポーネ入りカスタードにコーヒーソースを追加し、より濃厚で少し苦みのあるクリームに仕上がっています。

「ガーリック炒飯」(170.64円)

価格 : 170.64円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

ガツンとニンニクの旨味と風味を感じる炒飯おにぎり「ガーリック炒飯」(170.64円)は、ブラックペッパーを加えてパンチのある味わいです。

「クミン香るスパイシーキーマカレー」(537.84円)

価格 : 537.84円

販売地域: 東北、関東、東海、近畿、四国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

ゆで卵と食べるとさわやかな辛さがやみつきになる、具沢山な「クミン香るスパイシーキーマカレー」(537.84円)は、クミンの香りとガラムマサラの辛みがほどよく感じられます。

まとめ

9月22日発売の新商品は、マロンとカスタードの組み合わせを楽しめる「デニッシュ」や、なめらかな味わいの「カスタードプリン」、ティラミスの風味を楽しめる「シュークリーム」など、秋気分を高めるスイーツがラインナップ。さらに、香ばしさが広がる「ガーリック炒飯」や、クミン香る「キーマカレー」など、スパイシーな味わいのごはんメニューも登場しています。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用