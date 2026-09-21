9月も終盤戦。秋雨前線の影響で全国各地で長雨が続いています。東京都心では9月21日まで21日間連続で降雨が確認され、これは1977年に記録した観測史上最長の「22日連続」に次ぐ歴代2位の記録だそう。せっかくのシルバーウイークの予定が狂ってしまったという人もいるかもしれませんね。

沈みがちな気分を上げるために、美味しいものを食べて気分転換するのもおすすめです。いつもと違うジャンルの料理や食材を試してみてはいかがでしょうか?

2026年9月の新商品5選まとめ(9月22日〜9月28日)

ファミリーマート2026年9月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。ベーコンとほうれん草のトマトクリームドリア、タルタルソース入りのチキン南蛮巻5巻セット、紅はるかの芋あんとペースト使用のおいもパン、塩だれの鶏ハツの炭火焼鳥&キャベツ、もちもち食感の生パスタを使ったボロネーゼ風ラザニアなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「ベーコンとほうれん草のトマトクリームドリア」(598円)

価格 : 598円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

トマトの旨みを感じるコクのあるトマトクリームソースのドリア。ベーコン、ほうれん草、チーズソースなどをバターライス風のご飯にトッピングしました。

「チキン南蛮巻（タルタルソース入り）」(450円)

価格 : 450円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

チキン南蛮巻の5巻セット。甘酸っぱいタレで和えたチキン南蛮とたまごサラダ・オニオン・ピクルス入りのタルタルソースを合わせました。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「もっちおいもパン（紅はるか）」(185円)

価格 : 185円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

紅はるかを味わえる、もちもち食感のパン。もっちりとした食感の生地に、紅はるかの芋あんとペーストを使用したねっとりとした食感のケーキ生地を絞り、まるで焼き芋のような見た目に焼き上げました。

「鶏ハツ&キャベツ（塩だれ）」(298円)

価格 : 298円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※北海道地方では仕様が異なります。

塩ダレを和えた炭火焼鳥とキャベツを合わせたチルド惣菜。おかずやおつまみとしておすすめの1食です。なお、北海道地方では仕様が異なります。

「ボロネーゼ風ラザニア」(498円)

価格 : 498円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

もちもち食感の生パスタを使用したラザニア。肉の旨みとトマトの酸味のきいたミートソースとコク深い味わいのデミクリームソースを使用し、チーズやパセリをトッピングしました。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

まとめ

9月22日発売の新商品は、ベーコン、ほうれん草などをトッピングし、トマトクリームソースで味わう「ベーコンとほうれん草のトマトクリームドリア」や、もちもち食感の生パスタが楽しめる「ボロネーゼ風ラザニア」など、肌寒い日に嬉しいホットなメニューが登場。

また、小腹が空いた時にぴったりな5巻セットの「チキン南蛮巻（タルタルソース入り）」、おかずやおつまみとして重宝なチルド惣菜「鶏ハツ&キャベツ（塩だれ）」、デザートとしてもおすすめの「もっちおいもパン（紅はるか）」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用