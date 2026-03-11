カカクコムが運営する「食べログ」は3月10日、「食べログ ハンバーガー 百名店 2026」を発表した。選出基準日は2026年1月23日。選出基準日時点で、第1ジャンルが「ハンバーガー」となっている店舗から、点数上位100店を選出した。

食べログ ハンバーガー 百名店 2026

「うまいもの、いま食べるなら、このお店。」をコンセプトに、ジャンルごとに高い評価を集めた100店を発表するグルメアワード。2017年より数々のジャンルで毎年発表しており、「ハンバーガー 百名店」は今回で7回目の発表となる。

今回は東京都から44店、大阪府から7店・沖縄県から6店が選出された。初選出は24店。百名店に過去6回選出されている「ブラザーズ 人形町本店」のテイクアウト専門店「ブラザーズ テイクアウト 人形町店」(東京都中央区)をはじめ、パティやベーコンのみならず、バンズにまで丁寧に炭の香りをまとわせた、芳醇な燻香を楽しめる「BurgerCafe honohono」(埼玉県川越市)、当日挽きの千葉県産牛を自家製タルタルが引き立てる「ばーがー時々洋食亭」(千葉県松戸市)、フルーツと牛100%パティが奏でる新感覚の調和が楽しめる「LITOR」(沖縄県那覇市)などが選出された。

初選出24店は、以下のとおり。