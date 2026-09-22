【9月22日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2026年9月の新商品5品まとめ(9月22日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2026年9月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「肉オールスター弁当」(994円)

価格 : 994円

エネルギー : 1,108kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※一部店舗では、近隣の店舗で調理しているとのこと

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ボリューム満点のお弁当「肉オールスター弁当」が登場です。食べ応えのある「厚切りとんかつ」と、肉汁あふれるジューシーな「ハンバーグ」、そして大人気の「まんまる鶏」と、3種類のお肉を一度に満喫できる贅沢な一品になっています。

「ボルドー産赤ワイン仕立てのデミソースハンバーグ弁当」(754円)

価格 : 754円

エネルギー : 684kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

粗挽き肉を使用した、グリル感のある本格的でジューシーなハンバーグ弁当が登場。ボルドー産の赤ワインを使用した特製のデミグラスソースが、ハンバーグの旨みをより一層引き立てる贅沢な商品になります。

「一点突破すぎ! 敷き詰めごはん てりやきソーセージ」(397円)

「一点突破すぎ! 敷き詰めごはん てりやきソーセージ」(397円)

価格 : 397円

エネルギー : 725kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

おかずはソーセージだけという、まさに"一点突破"なインパクト抜群のお弁当が登場です。甘辛いてりやきだれをしっかりと和えたソーセージを、ごはんにぎっしりと敷き詰めたこちら。シンプルながらもごはんが進む味付けを楽しめるお弁当になっています。

「贅沢すぎ! 海鮮づくし上海風焼そば」(797円)

価格 : 797円

エネルギー : 588kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

海老とイカをたっぷりと入れた、海鮮の旨みを存分に感じられる贅沢な上海風焼そばが登場。オイスターソースでコク深く味付けされた麺に、海鮮の風味が絶妙に絡み合う食べ応えのある商品です。

「贅沢すぎ! 肉づくし冷し中華」(797円)

価格 : 797円

エネルギー : 643kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

3種類の肉具材が一度に楽しめる、贅沢な仕様の冷し中華が登場。国産小麦粉を使用したのど越しのよい麺と、すっきりとした酸味が特徴の醤油スープが絶妙なバランスで絡み合う贅沢すぎる商品になっています。

まとめ

9月22日発売の新商品は、「肉オールスター弁当」や「一点突破すぎ! 敷き詰めごはん てりやきソーセージ」、「贅沢すぎ! 海鮮づくし上海風焼そば」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用