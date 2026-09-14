ファミリーマートは9月14日、2026年のクリスマスキャンペーンのアンバサダーにBE:FIRSTが就任したと発表した。

ファミマのクリスマス

BE:FIRST監修、2種類のケーキが登場

今年も同社のクリスマスアンバサダーとして、国内外で高い人気を誇るダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが就任した。昨年、予約開始後、即完売と好評だったメンバー監修のコラボケーキを今年は2種類展開する。

「BE:FIRST BEST TEAケーキ(紅茶)」(4,980円)は、ベルガモットが香るアールグレイを使用した紅茶のケーキ。紅茶と相性の良いバニラ風味のホイップクリームとキャラメルソース・キャンディングアーモンドをサンドし、天面には、紅茶クリームとホイップクリームに加え、紅茶パウダーとアーモンドをトッピングした。

「BE:FIRST BEST TEAケーキ(紅茶)」(4,980円)

「BE:FIRST ゼンリョクビートアンセムケーキ(抹茶)」(4,980円)は、抹茶ホイップクリーム、抹茶ムース、ホワイトチョコムースに、果肉入りイチゴソースを合わせたケーキ。天面には、抹茶ホイップクリームとホイップクリームに加え、フリーズドライイチゴをトッピングした。濃厚な抹茶感とイチゴの酸味がアクセントに。

予約特典として、BE:FIRSTのメンバーがプリントされたオリジナルケーキボックスに入れて提供する。また、メンバーが描いたイラストから誕生したキャラクターをデザインした、ファミリーマート限定のクロスをプレゼントする。デザインは後日公開予定。

予約受付期間は2026年9月16日10時01分～12月20日9時00分。沖縄県は10月1日10時01分から受付開始。その他、一部地域・店舗では受付期間が異なる場合がある。受取期間は12月20日～25日。

BE:FIRSTが2年目の意気込みやケーキのこだわりを語る

今年もクリスマスアンバサダーに就任したBE:FIRSTメンバーに、今年の意気込みなどについてインタビューを実施した。

― 昨年に引き続き、ファミリーマートのクリスマスアンバサダーに就任されましたが、2年連続で就任のお話を受けた際の感想を教えてください。

「個人としてクリスマスが好きなだけだったのに、去年からクリスマス好きを前面に出すことができたので、今年も(就任が)できて嬉しいです。」(JUNON)

「みんなで力を合わせてクリスマスを盛り上げることができて、本当に嬉しいです。」(RYUHEI)

― 昨年の反響はいかがでしたか?

MANATOは友人や家族もファミリーマートでケーキなどを予約していたことを、SOTAは地方で立ち寄った店舗でコラボ商品を見かけた際のエピソードをそれぞれ明かした。

「たくさんの人に届いてくれて嬉しかった。」(MANATO)

「嬉しくなって思わず店員さんに『これ僕たちのコラボ商品なんです!』と自慢してしまいました(笑)。店舗に入ると、自分たちがアンバサダーであることを改めて実感できました。」(SOTA)

― アンバサダー就任にあたり、今年の意気込みや目標を教えてください

「去年はケーキ1種類だったのが、今年は2種類になったので2倍楽しみが増えました。今年のファミマのクリスマスは楽しみが盛りだくさんなので、自分たちも頑張っていきたいです!」(LEO)

「去年はクリスマス当日に急遽いろいろな店舗を巡って食べたので、今年はちゃんと事前に予約して、家でパーティーを楽しみたいです。」(SHUNTO)

― 今年のファミリーマートのクリスマスのテーマは「おいしいのが、いちばん!」ですが、メンバーと過ごしていて、「やっぱりBE:FIRSTっていいな」と思った"いちばん"の瞬間はありましたか?

「難しいですね、なんだろう…。何か悩みがあっても、現場に来ると自然と笑顔になれる瞬間ですね。僕たちはチームであり家族なので、やっぱりBE:FIRSTっていいなと感じます。」(LEO)

「特別な瞬間というより、普段一緒に過ごしている時に思いますね。『この話のネタ、このメンバーでしか伝わらないな』という瞬間がいっぱいあって。そこから得られる楽しさは、このメンバーでしか味わえない"いちばん"の魅力だなと感じています。」(MANATO)

― これからBE:FIRSTとして叶えたい"いちばんの夢"を教えてください

「心身ともに健康でいること。そうでないとダンスも歌もお届け出来ないので。」(SHUNTO)

この回答にメンバー全員がうなずき、SOTAも「ごもっとも!」と同意した。

― 昨年大反響だったコラボケーキですが、今年のコラボケーキのこだわりを教えてください

「去年のショコラケーキ、マジでおいしかったですよね。」(RYUHEI)

JUNONは「BE:FIRST ゼンリョクビートアンセムケーキ(抹茶)」を手に取り、こだわりポイントを解説した。

「5層にも分かれていて、クリームやスポンジなど、いろんな味わいが重なっていて本当においしいです。果肉入りイチゴソースの酸味が良いアクセントになっています。」(JUNON)

RYUHEIは「BE:FIRST BEST TEAケーキ(紅茶)」を手に取り、味や香りの魅力をアピールした。

「めちゃくちゃ上品な香りが広がるんです。中にはキャンディングアーモンドが入っていて、食感も良くてめちゃくちゃおいしいです。」(RYUHEI)

― どのような方に、どんな風に、ファミリーマートのケーキやクリスマス商品を楽しんでほしいですか?

「今年はケーキが2種類あるので、普段あまり抹茶を食べない方にもぜひ試していただきたいです。クリスマスを華やかに盛り上げてくれる商品ばかりなので、存分に楽しんでいただけると思います。」(MANATO)

「ケーキは紅茶の味わいで、後味がさっぱりしているので最後までおいしく楽しめます!」(RYUHEI)

「今年はコラボケーキが2種類あるので、両方を味わいながら、いつもより長い期間クリスマスを楽しんでほしいですね。」(SOTA)

「人それぞれ本当に多様な楽しみ方があると思うので、ぜひご自身に合った最高の楽しみ方を見つけてほしいです。」(LEO)

「みなさんのそれぞれのクリスマスの楽しみ方をお手伝いできたら嬉しいです。チキンもすごくおいしいので、ぜひ一緒に食べてみてください!」(SHUNTO)

「去年もたくさんの種類がありましたが、今年はさらにラインアップが増えたので、自分の好きなスタイルでクリスマスを楽しんでいただけたら嬉しいです。」(JUNON)

コラボケーキ制作動画を公開

今回のコラボケーキも、BE:FIRSTのメンバーが実際にアイデアを出し合い、試行錯誤を重ねて完成させた。ケーキ誕生までの過程やメンバー同士のやり取りを収めた動画を、BE:FIRST Official YouTubeチャンネル内の「You're My "BESTY"」で公開する。

動画内では、こだわりの「抹茶」と「紅茶」の2つのケーキのネーミングにも挑戦。メンバーならではの熱い想いや遊び心を込めながら、それぞれにぴったりの名称を考案していく。開発秘話や試食会でのリアクションなど、見どころ満載の内容となっている。