カカクコムが運営する「食べログ」は7月7日、「食べログ パン 百名店 2026」を発表した。選出基準日は2026年4月21日。第1ジャンルが「パン」または「ベーグル」となっている店舗から、各エリア総合点上位100店を選出した。

食べログ パン 百名店 2026

「うまいもの、いま食べるなら、このお店。」をコンセプトに、ジャンルごとに高い評価を集めた100店を発表するグルメアワード。2017年より数々のジャンルで毎年発表しており、「パン 百名店」は今年で6回目の発表となる。

エリア別に選出店の多かった市区町村・道府県を見ると、「TOKYO」は渋谷区が16店と最多、次いで世田谷区が11店、千代田区、港区から10店が選ばれた。「EAST」では神奈川県が48店と半数近くを占め、愛知県、埼玉県が14店と続いた。また「WEST」は、大阪府が32店、兵庫県26店、京都府24店となっている。

「TOKYO」19店が初選出

「TOKYO」の初選出店は19店。「食べログ パン TOKYO 百名店 2022」に選出された「Comme’N TOKYO 本店」(世田谷区奥沢)の2号店である「Comme’N TOKYO 麻布台ヒルズ店」(港区麻布台)は世界大会優勝シェフが手がける麻布台ヒルズ内のベーカリー。キッズ専用店やメレンゲ菓子店も併設している。そのほか、粉の捏ね上げから全工程を店内で行うオールスクラッチ製法のパンと、自家焙煎珈琲を同時に楽しめる「Bread&Coffee IKEDAYAMA 本店」(品川区東五反田)や、旧銀行の窓口跡をリノベーションした店内で独自開発の発酵バターで仕込むパンが味わえる「ベーカリー バンク」(中央区日本橋)などが選出された。

TOKYO初選出19店は以下のとおり。

「下田流」(板橋区)



「Boulangerie S.Igarashi」(江東区)



「Bread&Coffee IKEDAYAMA 本店」(品川区)



「ゴントラン シェリエ 東京青山店」(渋谷区)



「365日」(渋谷区)



「パン屋 塩見」(渋谷区)



「bricolage bread & co.」(渋谷区)



「しかたらむかな」(新宿区)



「RITUEL LE GRAIN DE BLE 伊勢丹新宿店」(新宿区)



「塩パン屋 パン・メゾン すみだ浅草通り店」(台東区)



「Think」(台東区)



「ブーランジェリー・ジャンゴ」(中央区)



「ベーカリー バンク」(中央区)



「クニャーネの店 有楽町店」(千代田区)



「根津のパン」(文京区)



「レジニシエ」(文京区)



「amam dacotan 表参道店」(港区)



「Comme’N TOKYO 麻布台ヒルズ店」(港区)



「ル・ルソール」(目黒区)

「EAST」9店が初選出

「EAST」の初選出店は9店。国産小麦や天然酵母を使い、季節のフルーツデニッシュが揃うテラス席付きの「丘の上のパン屋」(神奈川県横浜市)や、フランス流のバゲットサンドやハード系パンのほか、本場の焼き菓子や惣菜も楽しめる「Boulangerie ADACHI」(静岡県駿東郡)、外側のクッキー生地だけでなく、中のパン生地まで鮮やかな緑色が特徴の「海老名メロンパン」が味わえる 「ぽるとがる 海老名SA(下り)店」(神奈川県海老名市)などが選出された。

EAST初選出9店は以下のとおり。

「オー ト ウー」(神奈川県)



「丘の上のパン屋」(神奈川県)



「JUNIBUN BAKERY 横浜高島屋店」(神奈川県)



「トムキャットベーカリー 横浜店」(神奈川県)



「BLUFF BAKERY 横浜高島屋店」(神奈川県)



「ブレッドイットビー」(神奈川県)



「ぽるとがる 海老名SA(下り)店」(神奈川県)



「Boulangerie ADACHI」(静岡県)



「KISO」(愛知県)

「WEST」19店が初選出

「WEST」の初選出店は19店。「フレンチ 百名店」に3回選出されている「リュミエール」オーナーシェフが手がけ、低塩分パンなどが楽しめる「パンカラト ブーランジェリーカフェ」(大阪府大阪市)をはじめ、御在所岳の麓という自然豊かなロケーションで、こだわりの国産小麦を使った石窯焼きパンをその場で味わえる「マリアージュ ドゥ ファリーヌ」(三重県菰野町)や、高加水のフランスパンやパイ生地にピスタチオペーストを巻き込んだパンなど、多彩なパンが揃う店「メゾン ムラタ」(兵庫県神戸市)などが選出された。

WEST初選出19店は以下のとおり。